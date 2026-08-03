Газована вода шкідлива для емалі зубів: вчені перевірили це твердження

Результати нового дослідження показують, що несолодка газована вода знижує pH ротової порожнини менше, ніж газовані напої, підсолоджені цукром.

Газовані напої користуються популярністю у всьому світі. Однак відомо, що ковток газованої води на короткий час підвищує кислотність ротової порожнини, але не настільки, як підсолоджене цукром газування. У новому дослідженні вчені порівняли кілька поширених напоїв та виявили, що вибір несолодкого газованого напою замість газування, ймовірно, становить менший ризик для зубної емалі, пише SciTechDaily.

Відомо, що кислоти можуть почати розчиняти емаль, коли кислотність рота падає нижче приблизно 5,5. У ході дослідження вчені не просто вимірювали кислотність кожного напою, а й те, як їх вживання змінює pH слини в роті.

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За словами співавторки дослідження, аспірантки кафедри науки про харчування в Університеті Пердью Ваджихі Зульфікар, сьогодні багато людей по всій земній кулі відмовляються від солодких газованих напоїв на користь газованої води. Результати нового дослідження показують, що вона насправді може бути менш небезпечною альтернативою газування. Однак це працює лише при помірному споживанні та дотриманні правил гігієни порожнини рота.

Попередні дослідження вже показали, що солодке газування сприяє ерозії зубів, знижуючи pH ротової порожнини нижче 5,5. Однак впливу несолодкої газованої води на кислотність у роті приділялося менше уваги.

У новому дослідженні вчені порівняли вплив солодкого газування, газованої води, газованої води, збагаченої кальцієм та звичайної води на зуби двох десятків дорослих реципієнтів. У ході експерименту учасники випили всі чотири види напоїв, а вчені вимірювали реакцію ротової порожнини в реальному часі.

Результати показали, що солодке газування викликало найбільш сильне підвищення кислотності ротової порожнини: pH слини залишався значно нижчим, ніж після вживання звичайної води, як через дві хвилини, так і через 20 хвилин після вживання.

Звичайне газування викликало тимчасове зниження кислотності слини через дві хвилини, у той час як газування, збагачене кальцієм, викликало зниження через п'ять хвилин. В обох випадках рН повернувся до вихідного рівня протягом 20 хвилин.

Після того, як учасники випили газування або мінеральну воду, слина швидко повернула кислотність ротової порожнини до норми і підтримувала pH вище порогового значення, пов'язаного з пошкодженням емалі. Втім, вчені попереджають, що їхні результати фіксували лише короткочасні зміни.

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