Почему мы просыпаемся посреди ночи: раньше это было нормой (фото)

Ученые обнаружили, что привычка просыпаться каждую ночь происходит еще с античных времен. Исторические записи свидетельствуют, что люди часто спали двумя отдельными периодами с коротким перерывом посреди ночи.

Этот режим сохранялся столетия, пока изменения в повседневной жизни постепенно не превратили непрерывный сон в норму, пишет Science Alert.

Историк сна Роджер Экирч нашел более 2000 упоминаний об этой привычке в исторических источниках, в частности в "Одиссее" Гомера, медицинских текстах, судебных протоколах, стихах и личных письмах. Во многих из этих текстов упоминались "первый сон" и "второй сон" без объяснения этих терминов, поскольку к тому времени их значение было общеизвестно. Во время среднего периода бодрствования люди часто разговаривали с семьей, подбрасывали дрова в огонь, молились или даже посещали соседей, прежде чем вернуться в постель до рассвета.

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Современные исследования сна свидетельствуют, что пробуждение ночью не всегда является признаком проблемы Фото: Scitech Daily

Промышленная революция сменила эту давнюю привычку. Искусственное освещение позволило людям оставаться на ногах до позднего вечера, постепенно объединяя два более коротких периода сна в один длинный ночной отдых. С течением времени непрерывный сон стал привычным режимом во многих обществах.

Современные исследования сна свидетельствуют, что пробуждение ночью не всегда является признаком проблемы. Сон человека обычно проходит циклами от 90 до 110 минут, включающими легкий сон, глубокий сон и фазу быстрого движения глаз (REM). Большинство взрослых каждую ночь проходят от четырех до шести таких циклов. Глубокий сон преимущественно приходится на первую половину ночи, тогда как более легкий сон чаще наблюдается в утренние часы, что облегчает кратковременные пробуждения.

Исследователи также нашли доказательства того, что старый спящий режим не исчез полностью. Лабораторное исследование 1992 года, во время которого у участников не было часов и искусственного вечернего освещения, показало, что многие из них естественным образом переходили на два периода сна. Другое исследование, опубликованное в 2017 году, наблюдало за 21 человеком, проживавшим в сельскохозяйственной общине на Мадагаскаре, где ночью не было электрического освещения. Многие участники продолжали спать двумя четко обособленными периодами, что свидетельствовало о том, что этот режим все еще существует в естественных условиях.

Сон человека обычно проходит циклами продолжительностью от 90 до 110 минут, включающими легкий сон, глубокий сон и фазу быстрого движения глаз Фото: freepik

Ученые также исследовали роль кортизола – гормона, связанного с бодростью. В исследовании 2025 года измеряли уровень свободного кортизола более 200 участников с помощью микродиализа под кожей в режиме реального времени, вместо того чтобы полагаться только на анализ слюны, собранной после пробуждения. Исследователи обнаружили, что уровень кортизола продолжал стабильно расти независимо от того, спали участники или были в состоянии бодрствования.

Это позволило предположить, что широко обсуждаемая "реакция пробуждения кортизола" может быть следствием не самого пробуждения, а просто отражать естественный циркадный ритм организма. Авторы также отметили, что индивидуальные отличия оставались значительными, а следовательно, необходимы дальнейшие исследования.

Ночное пробуждение иногда имело очевидные медицинские причины. В обзоре 2026 года были исследованы проблемы со сном во время менопаузы; По оценкам, от 40 до 60 процентов женщин страдали нарушениями сна на этом этапе жизни. Снижение уровня эстрогена и прогестерона сокращало продолжительность гибернации, тогда как приливы и гормональные изменения позже ночью увеличивали вероятность пробуждения.

Уровень сахара в крови также играл определенную роль. После раннего или легкого ужина уровень глюкозы мог снижаться в течение ночи, что побудило организм выделять гормоны стресса, которые снова повышали уровень сахара в крови. В некоторых случаях эта реакция была достаточно сильной, чтобы разбудить человека, особенно среди больных диабетом, хотя он мог влиять и на других.

Пробуждение ночью имеет глубокие исторические и биологические корни Фото: freepik

Большое значение имел также образ жизни. Кофеин, потребленный во второй половине дня, может увеличивать количество ночных пробуждений, а обзор 2025 обнаружил, что даже две порции алкоголя нарушают фазу быстрого сна (REM), причем эффект усиливается при большем потреблении алкоголя.

Эксперты предостерегали, что беспокойство по пробуждению часто становилось частью проблемы. Постоянная проверка часов или раздражение, лежа без сна, могут приучить мозг ассоциировать определенное время, например 3 часа ночи, с бодростью, а не отдыхом. Такая модель поведения способствует развитию хронической бессонницы у многих людей.

Несколько простых привычек остаются среди самых эффективных способов улучшить сон. Уменьшение влияния синего света перед сном, ограничение употребления алкоголя и кофеина вечером, а также соблюдение регулярного режима сна способствуют более здоровому сну. Исследования также показали, что соблюдение постоянного времени пробуждения помогает регулировать внутренние часы организма более эффективно, чем просто раннее ложиться спать.

Если человек не мог заснуть в течение примерно 20 минут, то вставание с постели и занятие спокойной, скучной деятельностью до возвращения сонливости могло помочь ослабить связь между кроватью и состоянием бодрствования. Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы оставалась одним из самых успешных методов лечения устойчивых проблем со сном.

Осознание того, что пробуждение ночью имеет глубокие исторические и биологические корни, может помочь избавиться от лишних волнений. Для многих людей короткий период бодрствования может быть просто остатком того, как люди спали на протяжении большей части истории, а не быть признаком заболевания.

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