Присмотритесь к вашим друзьям: их могла выбрать эволюция (фото)

Задолго до того, как современные развлечения, социальные сети или походы по магазинам стали частью повседневной жизни, люди полагались на близких товарищей, чтобы выжить. Выживание часто зависело от охоты, сбора пищи и совместного труда, и новые исследования показали, что эти давние условия до сих пор влияют на то, как люди формируют первое впечатление о потенциальных друзьях сегодня.

Исследователи обнаружили доказательства того, что люди естественно испытывают большую симпатию к людям, которые кажутся способными, готовыми к сотрудничеству и физически сильными, пишет IFLScience.

Хотя дружба развивается благодаря общим переживаниям, доверию и общим интересам, исследование показало, что мозг продолжает реагировать на качества, ценные тысячи лет назад. По мнению исследователей, эти первые впечатления могут до сих пор отражать инстинкты выживания, унаследованные от доисторических предков.

Чтобы проверить эту гипотезу, команда объединила 156 студентов колледжа с незнакомцами того же пола для 30-минутного разговора. После встречи участники оценивали, насколько они хотели бы подружиться, а также анализировали характеристики своего собеседника, в частности, просоциальное поведение, физическую доминантность, привлекательность и социальный статус.

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Хотя дружба развивается благодаря общим переживаниям, доверию и общим интересам, исследование показало, что мозг продолжает реагировать на качества, ценные тысячи лет назад Фото: Freepik

Результаты показали, что участники в целом были более заинтересованы в налаживании дружеских отношений с людьми, которые казались готовыми к сотрудничеству, уверены в себе, привлекательны и пользовались уважением в обществе. Эти качества совпадали с чертами, которые могли бы повысить шансы на выживание в каменном веке, обеспечивая надежных союзников.

Исследователи также заметили разницу между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще обменивались контактной информацией после встречи, что, по мнению авторов, может отражать социальные закономерности, которые сформировались в те времена, когда сотрудничество мужчин было важным для охоты и защиты групп.

Во втором эксперименте приняли участие 444 человека, которые сначала определили свою главную жизненную цель, а затем оценивали фотографии незнакомых людей своего пола как потенциальных друзей. Другая группа оценивала те же фотографии, исходя из качеств, связанных с успехом в древних обществах охотников-собирателей. Опять же, участники предпочитали людей, которые казались способными добиться успеха в доисторических условиях, даже если эти качества мало связывались с их личными целями.

Люди естественно тяготеют к чертам, которые когда-то помогали человеческим группам выживать Фото: Wikimedia Commons

Результаты исследования свидетельствуют о том, что на выбор друзей большее влияние имеют более давние инстинкты, чем современные потребности. В современном обществе технические знания, креативность или профессиональные навыки могут быть полезны физической силой, однако люди по-прежнему естественно тяготеют к чертам, которые когда-то помогали человеческим группам выживать. Как объяснили исследователи, это отражает "значительное несоответствие между нашим эволюционно сложившимся разумом и современной экологической средой".

Это исследование явилось еще одним примером того, как эволюция человека продолжает формировать повседневное поведение. Понимание этих скрытых влияний может помочь объяснить, почему дружба часто начинается с возникших тысячи лет назад инстинктов.

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