Придивіться до ваших друзів: їх могла вибрати еволюція (фото)

Задовго до того, як сучасні розваги, соціальні мережі чи походи по магазинах стали частиною повсякденного життя, люди покладалися на близьких товаришів, щоб вижити. Виживання часто залежало від полювання, збирання їжі та спільної праці, і нові дослідження показали, що ці давні умови й досі впливають на те, як люди формують перше враження про потенційних друзів сьогодні.

Дослідники виявили докази того, що люди природно відчувають більшу симпатію до осіб, які здаються здібними, готовими до співпраці та фізично сильними, пише IFLScience.

Хоча дружба розвивається завдяки спільним переживанням, довірі та спільним інтересам, дослідження показало, що мозок продовжує реагувати на якості, які були цінними тисячі років тому. На думку дослідників, ці перші враження можуть і досі відображати інстинкти виживання, успадковані від доісторичних предків.

Щоб перевірити цю гіпотезу, команда об’єднала 156 студентів коледжу з незнайомцями тієї ж статі для 30-хвилинної розмови. Після зустрічі учасники оцінювали, наскільки вони хотіли б подружитися, а також аналізували характеристики свого співрозмовника, зокрема просоціальну поведінку, фізичну домінантність, привабливість та соціальний статус.

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Хоча дружба розвивається завдяки спільним переживанням, довірі та спільним інтересам, дослідження показало, що мозок продовжує реагувати на якості, які були цінними тисячі років тому Фото: Freepik

Результати показали, що учасники загалом були більш зацікавлені у налагодженні дружніх стосунків з людьми, які здавалися готовими до співпраці, впевненими в собі, привабливими та користувалися повагою в суспільстві. Ці якості збігалися з рисами, які могли б підвищити шанси на виживання в кам'яній добі, забезпечуючи надійних союзників.

Дослідники також помітили різницю між чоловіками та жінками. Чоловіки частіше обмінювалися контактною інформацією після зустрічі, що, на думку авторів, може відображати соціальні закономірності, які сформувалися в ті часи, коли співпраця чоловіків була важливою для полювання та захисту груп.

У другому експерименті взяли участь 444 особи, які спочатку визначили свою головну життєву мету, а потім оцінювали фотографії незнайомих людей своєї статі як потенційних друзів. Інша група оцінювала ті самі фотографії, виходячи з якостей, пов'язаних з успіхом у стародавніх суспільствах мисливців-збирачів. Знову ж таки, учасники віддавали перевагу людям, які здавалися здатними досягти успіху в доісторичних умовах, навіть якщо ці якості мало пов'язувалися з їхніми особистими цілями.

Люди природно тяжіють до рис, які колись допомагали людським групам виживати Фото: Wikimedia Commons

Результати дослідження свідчать про те, що на вибір друзів більший вплив мають давні інстинкти, ніж сучасні потреби. У сучасному суспільстві технічні знання, креативність або професійні навички можуть бути кориснішими за фізичну силу, проте люди, як і раніше, природно тяжіють до рис, які колись допомагали людським групам виживати. Як пояснили дослідники, це відображає "значну невідповідність між нашим еволюційно сформованим розумом та сучасним екологічним середовищем".

Це дослідження стало ще одним прикладом того, як еволюція людини продовжує формувати повсякденну поведінку. Розуміння цих прихованих впливів може допомогти пояснити, чому дружба часто починається з інстинктів, що виникли тисячі років тому.

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