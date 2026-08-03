Деякі кишкові бактерії можуть поїдати людей зсередини: що змушує їх атакувати

Дослідники виявили, що нестача поживних речовин у рослинній їжі може призвести до того, що деякі кишкові бактерії можуть почати атакувати людину, споживаючи захисну слизову оболонку кишківника.

У новому дослідженні вчені дійшли несподіваного висновку: вплив рослинної дієти на здоров'я може залежати не тільки від того, чим харчуються кишкові бактерії, а й від того, чи починають вони харчуватися захисною слизовою оболонкою кишечника, пише SciTechDaily.

Вчені виявили, що клітковина і рослинні білки, що раніше ігноруються, можуть відволікати кишкові мікроби від споживання захисної слизової оболонки кишечника. У той же час ці поживні речовини сприяють виробленню метаболітів, пов'язаних з покращенням здоров'я кишечника та підтримкою здорової ваги.

Простими словами, результати показують складніший взаємозв'язок між їжею, мікробами та метаболізмом людини, ніж вважалося раніше. Вони також ставлять під сумнів поширене припущення про те, що багато біологічно важливих сполук, що містяться в організмі, походять виключно з кишкових бактерій.

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У ході нового дослідження вчені зосередилися на вивченні того, як утворюються ці сполуки та як дієта змінює баланс між потенційно корисними та шкідливими формами. За словами співавтора дослідження, сьогодні у світі зростає інтерес до маніпулювання мікробіомом людини або використання її метаболічних продуктів у терапевтичних цілях.

Вчені відзначають, що дієта має великий потенціал для контролю мікробіома та його результатів. Але для розробки ефективних терапевтичних втручань нам необхідно зрозуміти, які аспекти дієти контролюють які мікробні результати.

У ході дослідження було виявлено, що рослинна клітковина та неперетравлювані рослинні білки зміщують мікробну активність у бік фенілаланінового шляху, що збільшує кількість корисних метаболітів та зменшує кількість шкідливих.

Зазначимо, що клітковина давно визнана важливим джерелом їжі для кишкових бактерій. Однак неперетравлюваним рослинним білкам раніше приділялося мало уваги, оскільки передбачалося, що білки розщеплюються і всмоктуються на ранніх стадіях травлення.

Результати нового дослідження припускають, що деякі рослинні білки уникають перетравлення та досягають товстої кишки, де бактерії використовують їх так само, як і клітковину. Вчені називають ці білки Prif — власне, це скорочення від "білки, що імітують клітковину".

У ході експериментів вчені також простежили ці поживні речовини через систему травлення, помітивши білки стабільними ізотопами. Ці хімічні маркери дозволили визначити, які метаболіти надходять із їжі, а які утворюються у власних тканинах миші. Результати показали чітку різницю.

Вчені виявили, що корисні феноли утворювалися з неперетравлюваних білків у раціоні, шкідливі — утворювалися переважно при розщепленні бактеріями білків, що належать господареві, включаючи білки слизу, що покриває та захищає стінку кишечника. Зазначимо, що саме цей шар слизу виконує не лише функцію змащення кишечника. Він також утворює частину захисного бар'єру.

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