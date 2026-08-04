Названо ефективний спосіб адаптуватися до екстремальної спеки: людей відправляють у сауни

Дослідники закликають людей частіше відвідувати "теплові тренування" у саунах, щоб пристосуватися до спеки.

Останніми роками людство на власному досвіді відчуло всі наслідки зміни клімату: від хвиль екстремальної спеки та лісових пожеж до масштабних штормів і повеней. Дані також показують, що останні кілька років стали найспекотнішими за всю історію спостережень, а тому люди шукають будь-які способи впоратися зі спекою, яка обрушилася на світ, пише Daily Mail.

Тепер дослідники стверджують, що "теплові тренування" у розпечених скандинавських лазнях можуть мати вирішальне значення для адаптації до екстремальної спеки. За словами професора Ярі Лаукканена, кардіолога з Університету Східної Фінляндії, час, проведений у саунах, насправді може допомогти організму краще справлятися зі спекою. І оскільки екстремальні літні хвилі спеки стають дедалі поширенішими через зміни клімату, ці адаптації можуть виявитися життєво важливими.

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За словами професора Лаукканена, завдяки регулярному відвідуванню сауни організм людини може поступово навчитися краще справлятися зі спекою, а отже, і краще переносити екстремально спекотні дні. Зазначимо, що така пропозиція пролунала на тлі того, що Європа сьогодні стикається з одним із найспекотніших сезонів за всю історію спостережень.

Останні дослідження показують, що відвідування саун насправді має широкий спектр переваг для здоров’я. Тепер дослідники стверджують, що однією з таких переваг може бути підвищення стійкості до екстремальної спеки.

Відомо, що відвідувачі сауни, як правило, витримують температуру від 70 °C до 100 °C протягом 10–15 хвилин, після чого швидко охолоджуються у крижаній воді. За словами професора Лаукканена, який проводив дослідження користі сауни для здоров’я, цей процес дійсно може покращити "терморегуляційні реакції" організму.

Вчені зазначають, що адаптації можуть включати:

більш раннє та ефективне потовиділення;

поліпшення кровообігу в шкірі;

збільшення об’єму плазми;

зниження серцево-судинного навантаження під час подальшого впливу тепла.

Вважається, що всі ці зміни в майбутньому можуть допомогти людям ефективніше переносити спеку. Дослідження також показують, що час, проведений у сауні, може покращити поведінку людей в умовах спеки.

Дослідження показують, що після відвідування сауни люди краще прислухаються до свого організму, розпізнаючи ознаки теплового виснаження, а також не забувають регулярно пити воду. Однак професор Лаукканен застерігає, що тренування слід проводити повільно і поступово збільшувати тривалість перебування в сауні.

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