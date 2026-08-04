Є вагома причина, чому ніколи не варто тягнути валізу за собою: суглоби скажуть "дякую"

Шокуючі знімки показують, яке навантаження відчуває тіло людини, коли вона тягне валізу за собою, а не штовхає її поруч із собою.

Мільярди людей по всьому світу тягнуть за собою валізу під час подорожей, навіть не підозрюючи, що це створює зайве навантаження на їхнє тіло. Експерти запевняють, що є набагато простіший спосіб пересувати багаж — він полягає в тому, щоб штовхати валізу збоку, а не тягнути її за собою, пише Daily Mail.

За словами американської фізіотерапевтки Лорі Діамоса, цей спосіб особливо актуальний для валіз на чотирьох колесах, які сконструйовані так, щоб ковзати поруч із вами, а не тягнутися позаду. Вважається, що такий спосіб переміщення валізи на колесах береже суглоби людини та допомагає підтримувати більш природну поставу.

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Справа у тому, що коли людина штовхає валізу поруч із собою, її лікоть залишається зігнутим, а зап’ястя — у нейтральному положенні, що фактично зменшує навантаження на руку та плече. Цей метод також дозволяє мандрівникам легше змінювати руки або навіть використовувати обидві руки, розподіляючи навантаження замість того, щоб перенапружувати одну сторону тіла.

Водночас, коли людина тягне валізу за собою, це змушує її руку витягуватися назад, створюючи скручуючий рух у хребті, що може викликати дискомфорт під час тривалих переходів. Як наслідок, експерти наголошують, що штовхати валізу набагато краще для суглобів.

Експерти стверджують, що пересування з валізою поруч із собою створює набагато менше навантаження на тіло, ніж перенесення її за спиною Фото: Gate & Posture

Втім, вчені визнають, що деяким людям тягнути валізу за собою може здаватися більш природним, але насправді така поведінка лише збільшує навантаження на суглоби. Крім того, це створює обертальну силу в хребті, яка швидко накопичується під час тривалої прогулянки аеропортом.

Експерти у сфері охорони здоров’я також застерігають, що тягання валізи за собою може спричинити біль у спині, шиї та плечах — особливо під час поспіху у великих аеропортах. Наприклад, експерти Центру захворювань кісток і суглобів стверджують, що використання чотирьох обертових коліс дозволяє штовхати валізу розслабленою рукою — це вимагає менших зусиль і знижує навантаження на верхню частину тіла. Вчені також стверджують, що для переміщення валіз із чотирма обертовими колесами потрібно менше зусиль, що знижує навантаження на спину та плечі.

Дослідження, проведене у 2024 році, показало, що як тільки вага валізи перевищує 20 % від ваги людини, її перенесення в руках стає більш енергоефективним, ніж перенесення на руках. Це означає, наприклад, що людина вагою 70 кг повинна котити свою валізу, якщо вона важить 14 кг або більше. Втім, вчені зазначають, що у цього правила є свої винятки.

Дані також свідчать, що валізи на двох колесах краще підходять для нерівних поверхонь — наприклад, бруківки, гравію чи бордюрів, оскільки їхні великі нерухомі колеса є більш стійкими. Водночас валізи на чотирьох колесах найкраще показують себе на гладких підлогах, які зазвичай зустрічаються в аеропортах, готелях та на залізничних вокзалах.

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