Таємні сади мая: як стародавні будинки годували мешканців (фото)

Нещодавні археологічні дослідження на Юкатані та в Кампече показали, що громади мая ретельно організовували свої оселі, сільськогосподарські угіддя та водні ресурси. Ці знахідки дали змогу краще зрозуміти повсякденне життя, перенісши увагу з відомих пірамід і храмів на звичайних людей.

Дослідження проводили фахівці з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) у рамках проекту з археологічної консервації "Потяг Мая", пише Heritage Daily.

Археолог Карлос Матос Льянес та його команда вивчали зразки ґрунту й відкладень, зібрані на чотирьох археологічних об’єктах уздовж 3-ї ділянки залізниці "Потяг Мая". Поєднавши геоінформаційні системи (ГІС) з даними LiDAR високої роздільної здатності, дослідники відтворили стародавній ландшафт, включаючи його схили та природний стік води. Їхнє дослідження зосередилося на Тепакані в Юкатані та пам’ятках Бекаль I, II та III у Кампече, які розташовані в Північній низовині мая.

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Під час розкопок археологи виявили групи з приблизно 30–40 скромних будинків, збудованих безпосередньо на природному ґрунті. Кожна група житлових споруд була відокремлена відкритими просторами шириною приблизно 200 метрів. Замість того, щоб розглядати ці простори як порожню землю, дослідники вивчали їх як важливу частину кожного домогосподарства. Дослідження показало, що будинки оточували сади, фруктові сади та оброблені поля, які забезпечували щоденне виробництво їжі.

Вчені дослідили повсякденне життя мая Фото: COURTESY THE BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS

Аналіз на основі геоінформаційних систем (ГІС) показав, що мая зазвичай будували свої будинки на підвищених ділянках, залишаючи нижчі ділянки вільними від забудови. Природні схили спрямовували дощову воду на ці відкриті простори, де вода збиралася легше. Дослідники вважають, що ці нижчі ділянки, ймовірно, використовувалися для вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечували сім'ї їжею. Надлишками врожаю, можливо, обмінювалися з сусідніми поселеннями, хоча для підтвердження такої діяльності знадобляться подальші археологічні дослідження та дослідження осадів.

Міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа зазначила, що дослідження продемонструвало високий рівень екологічних знань цієї стародавньої цивілізації. "Дослідження того, як стародавні громади мая розуміли та трансформували своє довкілля, дозволяє нам усвідомити глибину їхніх знань про воду, ґрунт та виробництво їжі. Ці висновки розширюють уявлення про історію за межі величних пам’яток і наближають суспільство до повсякденного життя, організації та знань, що підтримували цю цивілізацію", — сказала вона.

Більшість видів діяльності в доіспанських громадах мая відбувалася на відкритому повітрі, а не всередині будівель Фото: Вікіпедія

За словами Матоса Льянеса, більшість видів діяльності в доіспанських громадах мая відбувалася на відкритому повітрі, а не всередині будівель, що робить ці житлові комплекси особливо цінними для розуміння повсякденного життя. Він також зазначив, що майбутні роботи повинні включати аналіз ґрунту на вміст фосфору, щоб допомогти підтвердити стародавні методи ведення сільського господарства.

Дослідження показало, що ретельне планування території, управління водними ресурсами та землеробство становили основу побуту мая. Ці висновки дають чіткіше уявлення про те, як звичайні сім'ї пристосовувалися до свого середовища, і нагадують, що великі цивілізації будувалися не лише завдяки монументальній архітектурі, а й завдяки практичним знанням, що передавалися з покоління в покоління.

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