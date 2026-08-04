Тайные сады майя: как древние дома обеспечивали жителей пропитанием (фото)

Недавние археологические исследования на Юкатане и в Кампече показали, что общины майя тщательно организовывали свои жилища, сельскохозяйственные угодья и водные ресурсы. Эти находки позволили лучше понять повседневную жизнь, перенеся внимание с известных пирамид и храмов на обычных людей.

Исследование проводили специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) в рамках проекта по археологической консервации "Поезд Майя", пишет Heritage Daily.

Археолог Карлос Матос Льянес и его команда изучали образцы почвы и отложений, собранные на четырёх археологических объектах вдоль 3-го участка железной дороги "Поезд Майя". Объединив геоинформационные системы (ГИС) с данными LiDAR высокого разрешения, исследователи воссоздали древний ландшафт, включая его склоны и естественный сток воды. Их исследование было сосредоточено на Тепакане в Юкатане и памятниках Бекаль I, II и III в Кампече, расположенных в Северной низменности майя.

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В ходе раскопок археологи обнаружили группы из примерно 30–40 скромных домов, построенных непосредственно на естественном грунте. Каждая группа жилых построек была отделена открытыми пространствами шириной примерно 200 метров. Вместо того чтобы рассматривать эти пространства как пустую землю, исследователи изучали их как важную часть каждого домохозяйства. Исследование показало, что дома окружали огороды, фруктовые сады и возделанные поля, которые обеспечивали ежедневное производство пищи.

Ученые изучили повседневную жизнь майя Фото: COURTESY THE BOSTON MUSEUM OF FINE ARTS

Анализ на основе геоинформационных систем (ГИС) показал, что майя обычно строили свои дома на возвышенных участках, оставляя более низкие участки незастроенными. Естественные склоны направляли дождевую воду на эти открытые пространства, где вода собиралась легче. Исследователи полагают, что эти более низкие участки, вероятно, использовались для выращивания сельскохозяйственных культур, которые обеспечивали семьи продовольствием. Излишками урожая, возможно, обменивались с соседними поселениями, хотя для подтверждения такой деятельности потребуются дальнейшие археологические исследования и изучение отложений.

Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа отметила, что исследование продемонстрировало высокий уровень экологических знаний этой древней цивилизации. "Исследование того, как древние общины майя понимали и преобразовывали свою окружающую среду, позволяет нам осознать глубину их знаний о воде, почве и производстве пищи. Эти выводы расширяют представление об истории за пределы величественных памятников и приближают общество к повседневной жизни, организации и знаниям, которые поддерживали эту цивилизацию", — сказала она.

Большинство видов деятельности в доиспанских общинах майя происходило на открытом воздухе, а не внутри зданий Фото: Вики

По словам Матоса Льянеса, большая часть деятельности в доиспанских общинах майя происходила на открытом воздухе, а не внутри зданий, что делает эти жилые комплексы особенно ценными для понимания повседневной жизни. Он также отметил, что будущие работы должны включать анализ почвы на содержание фосфора, чтобы помочь подтвердить древние методы ведения сельского хозяйства.

Исследование показало, что тщательное планирование территории, управление водными ресурсами и земледелие составляли основу быта майя. Эти выводы дают более четкое представление о том, как обычные семьи приспосабливались к окружающей среде, и напоминают, что великие цивилизации строились не только благодаря монументальной архитектуре, но и благодаря практическим знаниям, передававшимся из поколения в поколение.

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