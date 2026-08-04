Одне дерево може зупинити лісові пожежі в усьому світі: вчені знайшли порятунок

Вчені у новому дослідженні з'ясували, що осики можуть стати природним бар'єром проти лісових пожеж. Лісові ділянки, де переважають осики, горять набагато менше, ніж хвойні.

Дослідники вважають, що посадка більшої кількості осики тремтячої або осики звичайної (Populus tremuloides), може захистити людей від руйнівних лісових пожеж, пише Live Science.

Дерева осики окремо загоряються легко через тонку кору, але не великі "древостої" — суцільні спільноти дерев, однорідних за виглядом, віком і структурою. Вони більш стійкі до вогню та можуть працювати як протипожежна смуга.

Причини стійкості осинових насаджень поки що не зрозумілі. Однак дослідники вважають, що це, ймовірно, пов'язане з поєднанням факторів, включаючи високий вміст вологи в листі та підліску осик. Також у цих дерев відсутня легкозаймиста смола, а висота самих дерев ускладнює поширення вогню на крони.

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Дослідження підтверджує ідею про те, що посадка осик чи інших листяних дерев навколо вразливих угруповань може допомогти захистити їх від пожеж. Така буферна стратегія розглядається чи впроваджується у багатьох районах.

Однієї лінії дерев буде недостатньо. За словами фахівця з управління лісами з Університету Нью-Брансуїка Ентоні Тейлор, насадження мають бути достатньо глибокими, щоб полум'я не перекинулося через верхівки, ймовірно, від 100 до 300 метрів.

Фахівець також наголошує, що проведене дослідження використовувало масиви даних про реальні пожежі. Це допомогло проаналізувати та кількісно оцінити явище, про яке корінні народи та лісівники знають давно.

"Ідея про те, що листяні дерева горять менше, відома тисячоліттями, але знати щось на власному досвіді — це не те саме, що перевірити це на практиці", — підсумував учений.

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