Одно дерево может остановить лесные пожары по всему миру: ученые нашли спасение

Ученые в новом исследовании выяснили, что осины могут стать естественным барьером против лесных пожаров. Лесные участки, где преобладают осины горят намного меньше, чем хвойные.

Исследователи считают, что посадка большего количества осины дрожащей или осины обыкновенной (Populus tremuloides), может защитить людей от разрушительных лесных пожаров, пишет Live Science.

Деревья осины по отдельности загораются легко из-за тонкой коры, но не большие “древостои” – сплошные сообщества деревьев, однородных по виду, возрасту и структуре. Они более устойчивы к огню и могут работать как противопожарная полоса.

Причины устойчивости осиновых насаждений пока не ясны. Однако исследователи считают, что это, вероятно, связано с сочетанием факторов, включая высокое содержание влаги в листьях и подлеске осин. Также у этих деревьев отсутствует легковоспламеняющаяся смола, а высота самих деревьев затрудняет распространение огня на кроны.

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Исследование подтверждает идею о том, что посадка осин или других лиственных деревьев вокруг уязвимых сообществ может помочь защитить их от пожаров. Такая буферная стратегия рассматривается или внедряется во многих районах.

Одной линии деревьев будет недостаточно. По словам специалиста по управлению лесами из Университета Нью-Брансуика Энтони Тейлор, насаждения должны быть достаточно глубокими, чтобы пламя не перекинулось через верхушки — вероятно, от 100 до 300 метров.

Специалист также подчеркивает, что проведенное исследование использовало массивы данных о реальных пожарах. Это помогло проанализировать и количественно оценить явление, о котором коренные народы и лесоводы знают давно.

“Идея о том, что лиственные деревья горят меньше, известна тысячелетиями, но знать что-то на собственном опыте — это не то же самое, что проверить это на практике”, — подытожил ученый.

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