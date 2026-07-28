До Европы добрались "огненные облака": во Франции увидели редкое и опасное явление (фото)

Пожарные, которые борются с пожарами во Франции, столкнулись с новой для Европы угрозой. Речь идет об огромных огненных облаках, которые создают собственный ветер и даже молнии, разжигающие новые пожары.

“Огненные облака” или пирокумулонимбусы выглядят как зловещие грозовые облака, которые образуются в результате лесных пожаров и могут усиливать возгорания, пишет Phys.org.

Такое явление новое как для Франции, так и для Европы в целом, говорит эксперт по лесным пожарам Жан-Батиста Филиппи.

Что же тако огненное облако? Это шторм, при котором над очагом пожара образуется столб воздуха. Все начинается с симпатичного маленького белого облачка — кучевого облака, которое образуется из-за превращения водяного пара в мельчайшие капельки.

По мере того, как солнце нагревает землю, водяной пар внезапно конденсируется. Кучевое облако становится гораздо больше, потому как содержит тысячи тонн воды.

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Затем, когда окружающий воздух достаточно нагревается, он образует столб с облаком в форме наковальни — кучево-дождевое облако.

Огненное облако во Франции Фото: phys.org

Это ещё больше конденсирует воздух и генерирует больше энергии, создавая восходящие потоки со скоростью более 150 километров в час.

Затем идёт дождь, но дождь испаряется, не достигнув земли. Но он всё равно охлаждает атмосферу в месте выпадения осадков, создавая сильные нисходящие потоки.

“Огненные облака” распространенное явление в Португалии, Калифорнии и Австралии. В Португалии они были редкостью до тех пор, пока смертоносные пожары 2017 года в Педрогао-Гранде не изменили ситуацию.

Во Франции пирокумулонимбусные облака — явление относительно новое. В 2022 году они наблюдались в Ландирасе, к югу от Бордо, но недолго.

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