"Вогняні хмари" дісталися Європи: у Франції спостерігали рідкісне й небезпечне явище (фото)

Пожежники, які борються з пожежами у Франції, зіткнулися з новою для Європи загрозою. Йдеться про величезні вогняні хмари, які створюють власний вітер і навіть блискавки, що розпалюють нові пожежі.

"Вогняні хмари", або пірокумулонімбуси, виглядають як зловісні грозові хмари, які утворюються внаслідок лісових пожеж і можуть посилювати загоряння, пише Phys.org.

Таке явище є новим як для Франції, так і для Європи загалом, зазначає експерт з лісових пожеж Жан-Батиста Філіппі.

Що ж таке ця вогняна хмара? Це буря, під час якої над осередком пожежі утворюється стовп повітря. Усе починається з милої маленької білої хмарки — купчастої хмари, яка утворюється внаслідок перетворення водяної пари на найдрібніші крапельки.

У міру того, як сонце нагріває землю, водяна пара раптово конденсується. Купчаста хмара стає набагато більшою, оскільки містить тисячі тонн води.

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Потім, коли навколишнє повітря достатньо нагрівається, воно утворює стовп із хмарою у формі ковадла — купчасто-дощову хмару.

Вогняна хмара у Франції Фото: phys.org

Це ще більше ущільнює повітря та генерує більше енергії, створюючи висхідні потоки зі швидкістю понад 150 кілометрів на годину.

Потім йде дощ, але дощ випаровується, не досягаючи землі. Проте він все одно охолоджує атмосферу в місці випадання опадів, створюючи сильні низхідні потоки.

"Вогняні хмари" — поширене явище в Португалії, Каліфорнії та Австралії. У Португалії вони були рідкістю, доки смертоносні пожежі 2017 року в Педрогао-Гранде не змінили ситуацію.

У Франції пірокумулонімбусні хмари — це відносно нове явище. У 2022 році їх спостерігали в Ландірасі, на південь від Бордо, але недовго.

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