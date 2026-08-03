Бомбовий кущ: вчені просять остерігатися рослини, яка любить місця бомбардувань

Вчені попереджають, що кущ метеликів або буддлея може руйнувати будинки через свою неймовірну здатність рости в найдрібніших тріщинах стін.

В Україні ця рослина відома як "осінь бузок", яку люблять за пишне цвітіння з липня по жовтень.

У Британії цей багаторічний чагарник отримав іншу назву — "бомбовий кущ". Справа в тому, що ця рослина після Другої світової війни заполонила місця бомбардувань по всій Британії. Причиною тому була дивовижна здатність чагарника рости з найдрібніших тріщин у будинках, пише Daily Mail.

Фахівці з інвазивних бур'янів закликають домовласників боротися з цією рослиною, перш ніж вона завдасть шкоди будівлі.

Кущ буддлеї росте зі стіни будинку Фото: Daily Mail

"Буддлея надзвичайно невибаглива. Насіння проростає в крихітних скупченнях пилу і органічних речовин. У міру дозрівання рослини його коріння розростається в існуючі тріщини, а деревні стебла збільшуються в діаметрі. Це поєднання може руйнувати нещільну кладку, прискорювати пошкодження від морозу і збільшувати проникнення. Environment Controls, що спеціалізується на боротьбі з інвазивними бур'янами.

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Експерт зазначає, що одна доросла рослина може щорічно випускати до 3 млн. легких насіння. Рознесені вітром вони осідають у ринвах, димарях і горищах. Там їм потрібно зовсім мало ґрунту для того, щоб прорости.

У міру зростання коріння діє як клини, розсовуючи існуючі тріщини в цегляній кладці та камені, що, у свою чергу, дозволяє воді проникати в конструкцію.

Експерти кажуть, що це може послабити цеглу, прискорити пошкодження від морозу та навіть згодом дестабілізувати запущені стіни.

Зазвичай у буддлеї фіолетові, рожеві або білі квіти з квітконосами довжиною до 25 см, що ростуть на кінцях гілок. Молоді стебла буддлеї зелені, а біля старих стебел відшаровується сіро-коричнева кора. Її листя довге і вузьке, розташоване навпроти один одного на гілках.

На жаль, простий обріз чагарника навряд чи вирішить проблему. Рослина часто відростає зі своєї розгалуженої кореневої системи, якщо її не обробити гербіцидами або повністю не викопати.

"Без догляду невеликі рослини можуть швидко перетворитися на великі чагарники заввишки кілька метрів", — сказала вона.

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