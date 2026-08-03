Бомбовый куст: ученые просят остерегаться растения, которое любит места бомбардировок

Ученые предупреждают, что куст бабочек или же буддлея может разрушать дома из-за своей невероятной способности расти в мельчайших трещинах стен.

В Украине это растение известно как “осенняя сирень”, которую любят за пышное цветение с июля по октябрь.

В Британии этот многолетний кустарник получил другое название – “бомбовый куст”. Дело в том, что это растение после Второй мировой войны заполонило места бомбардировок по всей Британии. Причиной тому была удивительная способность кустарника расти из мельчайших трещин в домах, пишет Daily Mail.

Специалисты по инвазивным сорнякам призывают домовладельцев бороться с этим растением, прежде чем оно нанесет вред зданию.

Куст буддлеи растет из стены дома Фото: Daily Mail

“Буддлея чрезвычайно неприхотлива. Семена прорастают в крошечных скоплениях пыли и органических веществ. По мере созревания растения его корни разрастаются в существующие трещины, а древесные стебли увеличиваются в диаметре. Это сочетание может разрушать неплотную кладку, ускорять повреждения от мороза и увеличивать проникновение воды”, - говорит Дженнифер Холмс из компании Environment Controls, специализирующейся на борьбе с инвазивными сорняками.

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Эксперт отмечает, что одно взрослое растение может ежегодно выпускать до 3 млн легких семян. Разносимые ветром они оседают в водосточных желобах, дымоходах и на чердаках. Там им нужно совсем мало почвы для того, чтобы прорасти.

По мере роста корни действуют как клинья, раздвигая существующие трещины в кирпичной кладке и камне, что, в свою очередь, позволяет воде проникать в конструкцию.

Эксперты говорят, что это может ослабить кирпичи, ускорить повреждение от мороза и даже со временем дестабилизировать запущенные стены.

Обычно у буддлеи фиолетовые, розовые или белые цветы с цветоносами длиной до 25 см, растущими на концах ветвей. Молодые стебли буддлеи зеленые, а у старых стеблей отслаивается серо-коричневая кора. Ее листья длинные и узкие, расположены напротив друг друга на ветвях.

К сожалению, простая обрезка кустарника вряд ли решит проблему. Растение часто отрастает из своей разветвленной корневой системы, если его не обработать гербицидами или полностью не выкопать.

“Без ухода небольшие растения могут быстро превратиться в большие кустарники высотой в несколько метров”, — сказала она.

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