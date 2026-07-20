Новое тревожное предупреждение для людей: растения находятся в серьезной опасности (видео)

Ученые, изучающие цветковые растения Земли, выступили с суровым предупреждением всему человечеству.

От ванильной орхидеи, чьи стручки используются для приготовления различных десертов, до вызывающего недоумение трупного цветка, чей цветок привлекает внимание своим зловонным цветением, многие ценные цветковые растения в мире находятся в серьезной опасности, пишет Science Alert.

В новом исследовании международная группа биологов провела оценку потери видов с точки зрения их эволюционной истории и уровня угрозы исчезновения. Отметим, что это относительно новый подход в науке — метод был разработан в 2007 году Зоологическим обществом в Лондоне и сочетает эволюционную уникальность вида с риском его исчезновения. В результате ученые получают показатель EDGE, помогающий определить виды, которым следует уделять приоритетное внимание в целях сохранения.

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По словам исследователей, результаты нового анализа указывают на то, что мы рискуем потерять более пятой части эволюционной истории цветковых растений в результате постоянно растущего антропогенного воздействия.

Отметим, что новый анализ также является первым в истории случаем, когда учены использовали показатели EDGE для оценки риска вымирания покрытосеменных, то есть цветковых растений. По словам ведущего автора исследования Феликса Фореста, эволюционного биолога растений из Королевских ботанических садов Кью, показатели EDGE позволяют выделить растения, находящиеся под угрозой исчезновения.

Топ-25 видов покрытосеменных растений, входящих в группу EDGE Фото: Science

Каждое растение, существующее на Земле — необходимый, живой строительный блок жизни на планете, обеспечивающий людей воздухом для дыхания, а также пищей. Применяя подход EDGE к цветковым растениям, ученые могут лучше защитить процветающие экосистемы Земли. В результате, с помощью этого подхода ученым удалось обнаружить, что 21,2% эволюционной истории покрытосеменных растений находятся под угрозой исчезновения.

Отметим, что в анализ были включены 335 497 известных видов цветковых растений, а 9945 из них были отнесены к категории EDGE-видов. Простыми словами, около 3% всех известных видов растений являются одновременно эволюционно уникальными и находятся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.

В списке есть несколько растений, широко известных во всем мире, в том числе:

Vanilla planifolia, растение, делающее наши десерты ванильными;

Nymphaea thermarum — самая маленькая в мире кувшинка;

Amorphophallus titanum — гигантский вонючий цветок, который мы все любим ненавидеть, а также многие его родственники.

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