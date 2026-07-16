Токсичные частицы проникли в самые глубокие части океана: обнаружены на глубине 2 км (фото)

В недрах океана, куда не способен достигнуть солнечный свет, сложно обнаружить жизни, но, как оказалось, еще сложнее найти здесь животное, которое не было бы отравлено микропластиком.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества жизни. Некоторые из них способны выжить в самых суровых условиях океана, куда не проникает солнечный свет. Но, как показывают новые исследования, даже эти чрезвычайно выносливые существа не защищены от воздействия человека посредством загрязнения микропластика, пишет IFLScience.

Результаты нового исследования показывают, что присутствие микропластика, похоже, достигло самой отдаленной экосистемы, где жизнь нашла способ процветать: живые организмы процветают здесь, используя энергию и питательные вещества из гидротермальных источников. Образец животных, обитающих вокруг этих источников, показал, что 92% из них загрязнены микропластиком.

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Некоторые утверждения о распространении микропластика, например, что в день человек съедает эти частицы в эквиваленте кредитной карты, немного преувеличены. Но есть и другая, более тревожная истина: микропластик буквально захватывает планету. Данные все чаще указывают на том, что на планете почти не осталось мест, не зараженных микропластиком.

В предыдущих исследованиях микропластик уже обнаружили в Антарктиде и давно закрытых пещерах. Теперь команда во главе с доктором Се-Джу Кимом и доктором Джиньоен Чжоном из Корейского научно-исследовательского института биотехнологий и биомедицины сосредоточилась на том, чтобы изучить условия на дне глубоководного океана.

Схема, показывающая источники микропластика Фото: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology

Отметим, что в самых глубоких точках океана располагаются гидротермальные источники, которые, по сути, представляют собой биологические оазисы. В ходе исследования ученые собрали улиток-прованнид и моллюсков-модиолил, обитающих вокруг гидротермальных источников в Центральном Индийском хребте и Северном бассейне Фиджи в Тихом океане. Далее животных исследовали на наличие микропластика.

Хорошие новости: уровень загрязнения глубоководных животных оказался доволи низким в сравнении с большинством других форм жизни — всего 3,4 частицы на организм. Но есть и плохие новости: хотя бы одна частица микропластика была обнаружена у 11 и 12 особей.

Данные показывают, что 56% пластика составлял полистирол — простыми словами, это следы дешевой упаковки и одноразовые стаканчики. К слову, известно, что на поверхности океана пластик чаще всего представляет собой полиэтилен или полипропилен. Размер частиц варьировался от 81 мкм до 1,2 мм.

Авторы отмечают, что у улиток частицы в основном обнаруживались в пищеварительной системе, но у мидий-фильтраторов они распределялись по всему телу, что также наблюдалось у прибрежных видов. Кроме того, ученые обнаружили, что концентрации были значительно выше в Индийском океане, чем в Тихом: в 1,9 раза больше частиц на одну особь и в 3-15 раз больше на грамм массы тела, в зависимости от таксономического класса.

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