Крупнейший хищник Атлантики месяцами был "в бегах", но теперь вернулся: где его заметили (фото)

Исследователи заявили, что самая большая белая акула, когда-либо замеченная в Атлантике, всплыла на поверхность после многомесячного исчезновения.

Самец большой белой акулы на прозвище Контендер считается одним из крупнейших хищников, когда-либо замеченных в Атлантике. Месяцами самцу удавалось скрываться от глаз ученых, но теперь Контендер всплыл на поверхность после многомесячного исчезновения вдоль восточного побережья США, пишет Daily Mail.

Впервые самец был замечен учеными 17 января 2025 года недалеко от побережья Флориды и Джорджии. Тогда им удалось прикрепить к его спинному плавнику спутниковую метку, которая передает сигналы местоположения, когда он всплывает на поверхность.

По данным сотрудников некоммерческой организации OCEARCH, занимающейся исследованиями акул и сохранением океана, длина Контендера достигает 3,9 метра, а его вес составляет почти 800 килограммов.

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За все время наблюдений самец преодолел тысячи километров, двигаясь на север вдоль побережья Северной Каролины, Нью-Джерси и мыса Кейп-Код в Массачусетсе в поисках пищи. Однако в конце апреля 2026 года самец исчез с радаров ученых — в последний раз его засекли в водах у берегов Северной Каролины.

По словам ученых, последний сигнал о местонахождении гигантского самца не содержал ключевой информации, поскольку спутниковые данные не смогли определить точное местоположение Контендера в данный момент. Наблюдение на прошлой неделе было названо "Z-сигналом", что означает, что Контендер провел на поверхности всего несколько мгновений, прежде чем снова нырнуть в Атлантику. Увы, такого рода сигнал не дал орбитальной спутниковой системе, отслеживающей помеченных акул, достаточно времени, чтобы зафиксировать самца и определить его точное местоположение у побережья США.

Контендер достигает в длину почти 4 метра Фото: OCEARCH

Отметим, что спутники Argos могут улавливать сигналы от акул только тогда, когда их плавники полностью выходят из воды, и сигнал передается в космос. Благодаря более длинному сигналу спутники фиксируют местонахождение хищников в режиме реального времени.

В результате, все, что сегодня известно ученым — Контендер все еще жив и активен где-то недалеко от пляжей США. Предполагается, что он может находиться вблизи неожиданного нового места кормления больших белых акул.

К слову, исследование 2023 года показало, что воды у побережья Массачусетса может полностью восстановиться и наполниться большими белыми акулами после многих лет бездействия. Результаты показали, что в период с 2015 по 2018 годы у мыса Кейп-Код было зафиксировано 800 больших белых акул. Год назад в этом регионе также заметили и Контендера — это место привлекает хищников, поскольку здесь собирается один из основных источников пищи — тюлени.

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