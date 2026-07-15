Найбільший хижак Атлантики місяцями перебував "у бігах", але тепер повернувся: де його помітили (фото)

Дослідники заявили, що найбільша біла акула, яку коли-небудь бачили в Атлантиці, спливла на поверхню після багатомісячного зникнення.

Самець великої білої акули на прізвисько Контендер вважається одним із найбільших хижаків, яких коли-небудь бачили в Атлантиці. Протягом місяців самцеві вдавалося ховатися від очей вчених, але тепер Контендер сплив на поверхню після багатомісячного зникнення вздовж східного узбережжя США, пише Daily Mail.

Вперше самця було помічено вченими 17 січня 2025 року неподалік від узбережжя Флориди та Джорджії. Тоді їм вдалося прикріпити до його спинного плавника супутниковий маркер, який передає сигнали про місцезнаходження, коли він спливає на поверхню.

За даними співробітників некомерційної організації OCEARCH, яка займається дослідженнями акул та охороною океану, довжина Контендера сягає 3,9 метра, а його вага становить майже 800 кілограмів.

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За весь час спостережень самець подолав тисячі кілометрів, рухаючись на північ уздовж узбережжя Північної Кароліни, Нью-Джерсі та мису Кейп-Код у Массачусетсі в пошуках їжі. Однак наприкінці квітня 2026 року самець зник з радарів вчених — востаннє його зафіксували у водах біля берегів Північної Кароліни.

За словами вчених, останній сигнал про місцезнаходження гігантського самця не містив ключової інформації, оскільки супутникові дані не змогли визначити точне місцезнаходження Контендера на той момент. Спостереження минулого тижня було названо "Z-сигналом", що означає, що Контендер провів на поверхні лише кілька миттєвостей, перш ніж знову зануритися в Атлантику. На жаль, такий сигнал не дав орбітальній супутниковій системі, яка відстежує мічених акул, достатньо часу, щоб зафіксувати самця та визначити його точне місцезнаходження біля узбережжя США.

Контейнер має довжину майже 4 метри Фото: OCEARCH

Зазначимо, що супутники Argos можуть вловлювати сигнали від акул лише тоді, коли їхні плавники повністю виходять з води, і сигнал передається у космос. Завдяки довшим сигналам супутники фіксують місцезнаходження хижаків у режимі реального часу.

Отже, все, що на сьогодні відомо вченим, — це те, що Контендер досі живий і активний десь неподалік від пляжів США. Припускають, що він може перебувати поблизу несподіваного нового місця годування великих білих акул.

До речі, дослідження 2023 року показало, що води біля узбережжя Массачусетсу можуть повністю відновитися й знову наповнитися великими білими акулами після багатьох років бездіяльності. Результати показали, що в період з 2015 по 2018 роки біля мису Кейп-Код було зафіксовано 800 великих білих акул. Рік тому в цьому регіоні також помітили Контендера — це місце приваблює хижаків, оскільки тут збирається одне з основних джерел їжі — тюлені.

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