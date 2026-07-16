Токсичні частинки проникли в найглибші шари океану: їх виявлено на глибині 2 км (фото)

У глибинах океану, куди не проникає сонячне світло, важко виявити сліди життя, але, як виявилося, ще важче знайти тут тварину, яка не була б отруєна мікропластиком.

Океан покриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості живих істот. Деякі з них здатні вижити в найсуворіших умовах океану, куди не проникає сонячне світло. Але, як показують нові дослідження, навіть ці надзвичайно витривалі істоти не захищені від впливу людини через забруднення мікропластиком, пише IFLScience.

Результати нового дослідження свідчать, що мікропластик, схоже, проник навіть у найвіддаленішу екосистему, де життя знайшло спосіб процвітати: живі організми процвітають тут, використовуючи енергію та поживні речовини з гідротермальних джерел. Вибірка тварин, що мешкають навколо цих джерел, показала, що 92% з них забруднені мікропластиком.

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Деякі твердження щодо поширення мікропластику, наприклад, що щодня людина з’їдає ці частинки в кількості, еквівалентній розміру кредитної картки, дещо перебільшені. Але є й інша, більш тривожна правда: мікропластик буквально захоплює планету. Дані дедалі частіше вказують на те, що на планеті майже не залишилося місць, не забруднених мікропластиком.

У попередніх дослідженнях мікропластик уже виявляли в Антарктиді та давно закритих печерах. Тепер команда на чолі з доктором Се-Джу Кімом та доктором Джиньоен Чжоном з Корейського науково-дослідного інституту біотехнологій та біомедицини зосередилася на вивченні умов на дні глибоководного океану.

Схема, що ілюструє джерела мікропластику Фото: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology

Зазначимо, що в найглибших точках океану розташовані гідротермальні джерела, які, по суті, є біологічними оазами. Під час дослідження вчені зібрали равликів роду Прованнід та молюсків роду Модіоліл, що мешкають навколо гідротермальних джерел у Центральному Індійському хребті та Північному басейні Фіджі в Тихому океані. Далі тварин досліджували на наявність мікропластику.

Гарні новини: рівень забруднення глибоководних тварин виявився досить низьким порівняно з більшістю інших форм життя — лише 3,4 частинки на організм. Але є й погані новини: хоча б одну частинку мікропластику було виявлено у 11 та 12 особин.

Дані показують, що 56 % пластику становив полістирол — простіше кажучи, це залишки дешевої упаковки та одноразові стаканчики. До речі, відомо, що на поверхні океану пластик найчастіше являє собою поліетилен або поліпропілен. Розмір частинок коливався від 81 мкм до 1,2 мм.

Автори зазначають, що у равликів частинки в основному виявлялися в травному тракті, але у мідій-фільтраторів вони були розподілені по всьому тілу, що також спостерігалося у прибережних видів. Крім того, вчені виявили, що концентрації були значно вищими в Індійському океані, ніж у Тихому: у 1,9 раза більше частинок на одну особину та у 3–15 разів більше на грам маси тіла, залежно від таксономічного класу.

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