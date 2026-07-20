Нове тривожне попередження для людей: рослини перебувають у серйозній небезпеці (відео)

Вчені, які досліджують квіткові рослини Землі, виступили з суворим застереженням на адресу всього людства.

Від ванільної орхідеї, стручки якої використовуються для приготування різних десертів, до дивної "трупної" квітки, яка привертає увагу своїм смердючим запахом, багато цінних квіткових рослин у світі перебувають у серйозній небезпеці, пише Science Alert.

У новому дослідженні міжнародна група біологів провела оцінку втрати видів з точки зору їхньої еволюційної історії та рівня загрози зникнення. Зазначимо, що це відносно новий підхід у науці — метод був розроблений у 2007 році Зоологічним товариством у Лондоні й поєднує еволюційну унікальність виду з ризиком його зникнення. У результаті вчені отримують показник EDGE, який допомагає визначити види, яким слід приділяти пріоритетну увагу з метою їхнього збереження.

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За словами дослідників, результати нового аналізу свідчать про те, що ми ризикуємо втратити понад п’яту частину еволюційної історії квіткових рослин внаслідок постійно зростаючого антропогенного впливу.

Зазначимо, що цей новий аналіз також є першим у історії випадком, коли вчені використали показники EDGE для оцінки ризику вимирання покритонасінних, тобто квіткових рослин. За словами провідного автора дослідження Фелікса Фореста, еволюційного біолога рослин із Королівських ботанічних садів Кью, показники EDGE дають змогу виділити рослини, що перебувають під загрозою зникнення.

Топ-25 видів покритонасінних рослин, що входять до групи EDGE Фото: Khoisan

Кожна рослина, що існує на Землі, — це необхідний, живий будівельний блок життя на планеті, який забезпечує людей повітрям для дихання, а також їжею. Застосовуючи підхід EDGE до квіткових рослин, вчені можуть краще захистити процвітаючі екосистеми Землі. У результаті, завдяки цьому підходу вченим вдалося виявити, що 21,2 % еволюційної історії покритонасінних рослин перебуває під загрозою зникнення.

Зазначимо, що до аналізу було включено 335 497 відомих видів квіткових рослин, а 9945 із них було віднесено до категорії EDGE-видів. Простими словами, близько 3% усіх відомих видів рослин є одночасно еволюційно унікальними та перебувають під загрозою зникнення у глобальному масштабі.

У списку є кілька рослин, широко відомих у всьому світі, зокрема:

Vanilla planifolia — рослина, завдяки якій наші десерти мають ванільний смак;

Nymphaea thermarum — найменша у світі латаття;

Amorphophallus titanum — гігантська смердюча квітка, яку ми всі любимо ненавидіти, а також багато її родичів.

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