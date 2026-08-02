Власними очима люди зобов'язані стародавньому циклопу: жив на Землі 600 млн років тому

Вчені вважають, що їм нарешті вдалося розкрити секрет походження людського ока — вважається, що він може сягати циклопу, що жив 600 млн років тому.

Людське око – одна з найскладніших зорових систем у природі. Довгий час вчені не могли розгадати таємницю еволюції людських очей, але тепер, схоже, їм це нарешті вдалося. Нове дослідження передбачає, що походження людських очей може сягати невеликої, червоподібної морської істоти, яка жила сотні мільйонів років тому, пише Science Alert.

Нова еволюційна модель передбачає, що парні сітківки людини та інших хребетних виникли в результаті перепрофілювання компонентів одного світлочутливого органу у далекого предка, який жив близько 600 мільйонів років тому, якого вчені називають циклопом.

Вважається, що це давнє серединне око, ймовірно, не зникло повністю. Команда з Лундського університету та Університету Сассекса вважає, що згодом світлочутливий орган міг започаткувати шишкоподібну залозу, розташовану глибоко в головному мозку, яка бере участь у регулюванні циклу сну та неспання.

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Еволюційна модель була розроблена біологом-сенсористом Даном-Еріком Нільссоном та його колегами, вона також заснована на порівнянні світлочутливих клітин, органів зору та нейронних ланцюгів у різних груп тварин.

Історія еволюції починається з стародавнього предка, який жив у норі. Передбачається, що він фільтрував навколишню морську воду для отримання їжі та мав червоподібне тіло. Вчені вважають, що на ранньому етапі еволюції у цієї істоти могли бути парні очі по обидва боки голови. Навіть без формування детальних зображень, здатність розрізняти день, ніч чи напрям угору могла допомогти тварині вижити.

У той же час перехід до переважно сидячого способу життя з фільтрацією, ймовірно, знизив переваги детального зору. В результаті світлочутливі структури з обох боків голови тварини, ймовірно, поступово зникли. Однак світлочутливі клітини у середній частині голови, схоже, збереглися. Більше того, вважається, що згодом вони, ймовірно, сформували простий світлочутливий орган, відомий як "середнє око".

Все змінилося, коли батьки циклопу знову почали активно плавати. Рухливий спосіб життя знову зробив більш розвинену зорову систему, здатну виявляти їжу, перешкоди та хижаків, вигідною. Нова еволюційна модель передбачає, що види не стали будувати цю систему з нуля, а перепрофілювали клітини та нейронні ланцюги, які вже присутні в серединному оці.

Передбачається, що центральний світлочутливий орган, можливо, диверсифікувався і розширився в сторони, сприяючи формуванню лівої та правої сітківок, а також шишкоподібної та парашишкоподібної систем ранніх хребетних.

Автори дослідження зазначають, що їхня модель зовсім не є остаточною еволюційною історією, підтвердженою викопними свідченнями. Однак, якщо вона вірна, то системи, що дозволяють нам бачити світ двома очима і викликають сонливість після настання темряви, належить стародавньому циклопу.

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