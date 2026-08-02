Своими глазами люди обязаны древнему циклопу: жил на Земле 600 млн лет назад

Ученые считают, что им наконец удалось раскрыть секрет происхождения человеческого глаза — считается, что он может восходить к циклопу, жившему 600 млн лет назад.

Человеческий глаз — одна из самых сложных зрительных систем в природе. Долгое время ученые не могли разгадать тайну эволюции человеческих глаз, но теперь, похоже, им это наконец-то удалось. Новое исследование предполагает, что происхождение человеческих глаз может восходить к небольшому, червеобразному морскому существу, жившему сотни миллионов лет тому, пишет Science Alert.

Новая эволюционная модель предполагает, что парные сетчатки человека и других позвоночных возникли в результате перепрофилирования компонентов одного светочувствительного органа у далекого предка, жившего около 600 миллионов лет назад, которого ученые называют циклопом.

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Считается, что этот древний срединный глаз, вероятно, не исчез полностью. Команда из Лундского университета и Университета Сассекса считает, что со временем светочувствительный орган мог положить начало шишковидной железе, расположенной глубоко в головном мозге, которая участвует в регулировании цикла сна и бодрствования.

Эволюционная модель была разработана биологом-сенсористом Даном-Эриком Нильссоном и его коллегами, она также основана на сравнении светочувствительных клеток, органов зрения и нейронных цепей у разных групп животных.

История эволюции начинается с древнего предка, жившего в норе. Предполагается, что он фильтровал окружающую морскую воду для получения пищи и имел червеобразное тело. Ученые считают, что на раннем этапе эволюции у этого существа могли быть парные глаза по обе стороны головы. Даже без формирования детальных изображений, способность различать день, ночь или направление вверх могла помочь животному выжить.

В то же время, переход к преимущественно сидячему образу жизни с фильтрацией, вероятно, снизил преимущества детального зрения. В результате светочувствительные структуры по обеим сторонам головы животного, вероятно, постепенно исчезли. Однако светочувствительные клетки в средней части головы, похоже, сохранились. Более того, считается, что со временем они, вероятно, сформировали простой светочувствительный орган, известный как "срединный глаз".

Все изменилось, когда предки циклопа вновь начали активно плавать. Подвижный образ жизни снова сделал более развитую зрительную систему, способную обнаруживать пищу, препятствия и хищников, выгодной. Новая эволюционная модель предполагает, что виды не стали строить эту систему с нуля, а перепрофилировали клетки и нейронные цепи, уже присутствующие в срединном глазу.

Предполагается, что центральный светочувствительный орган, возможно, диверсифицировался и расширился в стороны, способствуя формированию левой и правой сетчаток, а также шишковидной и парашишковидной систем ранних позвоночных.

Авторы исследования отмечают, что их модель вовсе не является окончательной эволюционной историей, подтвержденной ископаемыми свидетельствами. Однако, если она верна, то системы, позволяющие нам видеть мир двумя глазами и вызывающие сонливость после наступления темноты, принадлежит древнему циклопу.

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