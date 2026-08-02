У берегов Нью-Йорка орудует гигантское чудище "Шаркзилла": во всем винят ядерные отходы

Загадочный хищник, скрывающийся в толще воды, оставляет за собой кровавый след. Никто не знает, откуда он взялся, но ученые проверяют теорию о ядерном мутанте.

У берегов Нью-Йорка скрывается загадочный хищник, получивший прозвище "Шаркзилла". Нападения монстра уже спровоцировало опасную охоту на гигантскую акулу, способную разорвать на части самых крупных обитателей океана, пишет Daily Mail.

За последнее время ученые обнаружили горбатого кита со следами укусов длиной около 60 сантиметров, у серого тюленя — около 58 сантиметров; кроме того в воде обнаружили тушу тунца весом более 180 килограммов. Отметим, что охота на гигантскую акулу, поселившуюся у побережья Нью-Йорка была описана в эпизоде "Шаркзилла захватывает Нью-Йорк" на канале Discovery Channel.

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Местный ученый-акуловед Крейг О'Коннелл считает, что жестокие нападения могут свидетельствовать о возвращении огромных хищников, которые, как считалось ранее, исчезли из региона. Однако исследователь также озвучил более тревожную версию: предполагается, что бочки с ядерными отходами, хранившиеся и протекавшие на дне десятилетиями, могли повлиять на дикую природу в обширном подводном каньоне у побережья.

Если спорная теория верна, речь может идти о генетически модифицированной акуле, которая быстрее, сильнее и смертоноснее обычного хищника. По словам О'Коннелла, у них с коллегами было всего 30 часов, чтобы найти хищника, пометить его и собрать образцы тканей. К слову, самого хищника ученые прозвали "Шаркзилла".

Команда начала поиски в районе, расположенном недалеко от Монтаука, в Гудзонском каньоне Фото: Discovery Channel

Известно, что когда-то Монток был известен как место, где рыбаки могли встретить исключительно крупных акул, однако годы интенсивного рыболовства опустошили популяцию. По словам О'Коннелла, все эти гигантские акулы в конце концов были полностью выловлены, но они, вероятно, могут вернуться, и ученые надеются, что смогут их найти.

Поиски привели команду к побережью Монтаука, у Гудзонскому каньону — гигантскому подводному ущелью, которое можно было бы сравнить с Гранд-Каньоном. Известно, что это темное ущелье служит убежищем для некоторых из крупнейших хищников Атлантического океана и имеет жуткую историю.

Дело в том, что в конце 1960-х годов в Гудзонский каньон сбросили 15 000 бочек ядерных отходов. Спустя всего 10 лет ученые отправились проверить эти бочки — оказалось, все они протекали. Именно отсюда и возникла теория о ядерном мутанте.

По словам ученых, утечки радиоактивных веществ могут оказывать воздействие на дикую природу, даже на высших хищников. Если животные подвергаются воздействию ядерных отходов, что может вызвать генетические мутации, а также и аномальный рост. Если этот хищник генетически изменен, он может стать быстрее, сильнее и смертоноснее любого хищника на Земле.

В ходе исследования ученые использовали камеры и им удалось заснять огромную пасть, которая попыталась укусить камеру. Все указывает на то, что у побережья обитает невероятно огромный хищник.

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