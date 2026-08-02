Біля берегів Нью-Йорка орудує гігантське чудовисько "Шаркзілла": у всьому звинувачують ядерні відходи

Загадковий хижак, що ховається у товщі води, залишає за собою кривавий слід. Ніхто не знає, звідки він узявся, але вчені перевіряють теорію про ядерний мутант.

Біля берегів Нью-Йорка ховається загадковий хижак, який отримав прізвисько "Шаркзилла". Напад монстра вже спровокував небезпечне полювання на гігантську акулу, здатну розірвати на частини найбільших мешканців океану, пише Daily Mail.

Останнім часом вчені виявили горбатого кита зі слідами укусів завдовжки близько 60 сантиметрів, у сірого тюленя – близько 58 сантиметрів; крім того, у воді виявили тушу тунця вагою понад 180 кілограмів. Зазначимо, що полювання на гігантську акулу, що оселилося біля узбережжя Нью-Йорка, було описано в епізоді "Шаркзилла захоплює Нью-Йорк" на каналі Discovery Channel.

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Місцевий учений-акулознавець Крейг О'Коннелл вважає, що жорстокі напади можуть свідчити про повернення величезних хижаків, які, як раніше, зникли з регіону. Однак дослідник також озвучив більш тривожну версію: передбачається, що бочки з ядерними відходами, що зберігалися і протікали на дні десятиліттями, могли вплинути на дику природу в підводному каньйоні біля узбережжя.

Якщо спірна теорія вірна, може йтися про генетично модифіковану акулу, яка швидше, сильніша і смертоносніша за звичайний хижак. За словами О'Коннелла, у них із колегами було лише 30 годин, щоб знайти хижака, помітити його та зібрати зразки тканин. До речі, самого хижака вчені прозвали "Шаркзилла".

Команда розпочала пошуки в районі, розташованому недалеко від Монтаука, в Гудзонському каньйоні. Фото: Discovery Channel

Відомо, що колись Монток був відомий як місце, де рибалки могли зустріти винятково великих акул, проте роки інтенсивного рибальства спустошили популяцію. За словами О'Коннелла, всі ці гігантські акули врешті-решт були повністю виловлені, але вони, ймовірно, можуть повернутися, і вчені сподіваються, що зможуть знайти їх.

Пошуки привели команду до узбережжя Монтаука, біля Гудзонського каньйону — гігантської підводної ущелини, яку можна було б порівняти з Гранд-Каньоном. Відомо, що ця темна ущелина є притулком для деяких з найбільших хижаків Атлантичного океану і має моторошну історію.

Справа в тому, що наприкінці 1960-х років до Гудзонського каньйону скинули 15 000 бочок ядерних відходів. Через 10 років вчені вирушили перевірити ці бочки — виявилося, всі вони протікали. Саме звідси й виникла теорія про ядерний мутант.

За словами вчених, виток радіоактивних речовин може впливати на дику природу, навіть на вищих хижаків. Якщо тварини зазнають впливу ядерних відходів, що може спричинити генетичні мутації, а також і аномальне зростання. Якщо цей хижак генетично змінений, він може стати швидшим, сильнішим і смертоноснішим за будь-якого хижака на Землі.

У ході дослідження вчені використовували камери і їм вдалося зняти величезну пащу, яка спробувала вкусити камеру. Все вказує на те, що біля узбережжя мешкає неймовірно величезний хижак.

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