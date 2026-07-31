Найгірше ще попереду: Європу охопить нова хвиля екстремальної спеки (фото)

Нова тривожна карта свідчить про те, що найгірше ще попереду, що стосується руйнівних пожеж у Європі.

Протягом останніх десятиліть вчені раз у раз попереджають, що світ неминуче зіткнеться з наслідками кліматичної кризи, яка обрушилася на Землю. Людство вже зіткнулося з неймовірними хвилями спеки та руйнівними пожежами. Але тепер нова тривожна карта передбачає, що найгірше ще попереду, пише Science Alert.

Згідно зі спостереженнями, це літо видалося напруженим з точки зору екстремальних погодних явищ. Вчені вже зафіксували рекордну аномальну спеку, а тепер Канада та Європа опинилися в епіцентрі лісових пожеж.

Тепер вчені з Об’єднаного дослідницького центру (JRC) Європейської комісії оприлюднили важливу, але досить тривожну діаграму. Дослідники прогнозують, що найближчі дні, до 2 серпня включно, можуть стати одними з найнебезпечніших з точки зору пожежної безпеки.

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Карта аномалій медіанного індексу пожежної небезпеки Фото: засуха

Вчені зазначають, що дуже екстремальні умови переважають на великій території Західної та Центральної Європи, з найбільшою концентрацією у Франції та Альпійській дузі, що простягається на північ Італії, а також на Британські острови та в Ірландію.

Графік показує, що сьогодні на більшій частині Піренейського півострова, на Балканах та в деяких районах Північної Африки спостерігаються екстремальні погодні умови. У зоні ризику також опинилися південна Скандинавія, частини Східної Європи та окремі осередки в Північній Африці. Висока та помірна небезпека охоплює окремі ділянки Східної Європи та Туреччини

Вчені зазначають, що дим від цих лісових пожеж уже мав величезний вплив на світ. Дослідники з NASA також опублікували візуалізацію, яка показує поширення пожеж та пов’язаного з ними диму. На жаль, ситуація загрожує не лише здоров’ю людей, а й навколишньому середовищу.

Дані свідчать, що лісові пожежі супроводжуються густими хмарами диму, які містять токсичні гази та дрібнодисперсні частинки (PM2,5). Відомо, що ці частинки досить малі, а тому легко проникають у кровотік, викликаючи та посилюючи негативні наслідки для здоров’я легенів та серцево-судинної системи людини. Хоча концентрація PM2,5 найвища поблизу осередку лісової пожежі, дим може поширюватися на тисячі кілометрів, впливаючи на якість повітря в інших місцях.

Зазначимо, що раніше уряди Великої Британії та Іспанії вже пов’язали ці пожежі зі змінами клімату. Також було опубліковано спільну заяву, яка підкреслює рішучість країн вживати заходів щодо боротьби зі зміною клімату.

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