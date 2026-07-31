Худшее еще впереди: Европу поглотит новая волна экстремальной жары (фото)

Новая тревожная карта предполагает, что худшее еще впереди в отношении разрушительных европейских пожаров.

Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают, что мир непременно столкнется с последствиями климатического кризиса, обрушившегося на Землю. Человечество уже столкнулось с невероятными волнами жары и разрушительных пожаров. Но теперь нова тревожная карта предполагает, что худшее еще впереди, пишет Science Alert.

Согласно наблюдениям, это лето выдалось напряженным с точки зрения экстремальных погодных явлений. Ученые уже зафиксировали рекордную аномальную жару, а теперь Канада и Европе оказались в эпицентре лесных пожаров.

Теперь ученые из Объединенного исследовательского центра (JRC) Европейской комиссии показали важную, но весьма тревожную диаграмму. Исследователи прогнозируют, что ближайшие дни, до 2 августа включительно, могут стать одними из самых опасных с точки зрения пожарной безопасности.

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Карта аномалий медианного индекса пожарной опасности Фото: Copernicus

Ученые отмечают, что очень экстремальные условия преобладают на обширной территории Западной и Центральной Европы, с наибольшей концентрацией во Франции и Альпийской дуге, простирающейся на север Италии, а также на Британские острова и в Ирландию.

Графика показывает, что сегодня в большей части Пиренейского полуострова, Балканы и части Северной Африки наблюдаются экстремальные погодные условия. В зоне риска также оказалась южная Скандинавия, части Восточной Европы и отдельные очаги в Северной Африке. Высокая и умеренная опасность охватывает отдельные участки Восточной Европы и Турции

Ученые отмечают, что дым от этих лесных пожаров уже оказал огромное влияние на мир. Исследователи из NASA также опубликовали визуализацию, показывающую распространение пожаров и связанного с ними дыма. Увы, ситуация угрожает не только здоровью людей, но также и окружающей среде.

Данные указывают, что лесные пожары выбрасывают густые клубы дыма, содержащие токсичные газы и мелкодисперсные частицы (PM2.5). Известно, что эти частицы достаточно малы, а потому легко проникают в кровоток, вызывая и усугубляя последствия для здоровья легких и сердечно-сосудистой системы человека. Хотя концентрация PM2.5 наиболее высока вблизи очага лесного пожара, дым может распространяться на тысячи километров, влияя на качество воздуха в других местах.

Отметим, ранее правительства Великобритании и Испании уже связали эти пожары с изменениями климата. Также было опубликовано совместное заявление, укрепляющее решимость стран в принятии мер по борьбе с изменением климата.

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