Яйця від курей вільного вигулу не такі вже й хороші: удвічі гірші, ніж у тих, що утримуються в неволі

Погані новини для тих, хто хоче долучитися до порятунку планети: яйця від курей вільного вигулу виявилися не такими вже й корисними для екології.

Багато людей, які хочуть зробити свій внесок у порятунок планети, вважають, що вибір органічних яєць від курей вільного вигулу буде найбільш екологічним рішенням. На жаль, результати дослідження можуть змусити вас переглянути свої переконання, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене вченими з Оксфордського університету, показує, що вільний вигул дійсно може зробити курей щасливішими, але органічне землеробство з вільним вигулом призводить до більших викидів CO2, вимагає більшої площі землі та забруднює наші річки.

Дані свідчать про те, що перехід від звичайного ведення бізнесу до 100% органічного землеробства призведе до різкого збільшення викидів на 60% та подвоєння площі землі, що використовується для сільського господарства. Наприклад, якби всі яйця у Великій Британії походили від курей вільного вигулу, це призвело б до викидів у неймовірну кількість — 2 316 000 тонн вуглекислого газу щорічно. Для порівняння: це більш ніж удвічі перевищує 1 184 000 тонн CO2, які були б викинуті при клітинному птахівництві для отримання такої самої кількості яєць.

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За словами провідної авторки дослідження, доктора Гаррієт Бартлетт, клітинні системи добре функціонують за деякими екологічними показниками, але стійкість — це баланс цілого ряду пріоритетів.

Статистика показує, що у Великій Британії 63 % усіх яєць походить від курей, які утримуються на вільному вигулі. Ферми такого типу зобов’язані забезпечувати не менше чотирьох квадратних метрів відкритого простору на кожну птицю, до якого кури можуть мати доступ у будь-який час протягом світлового дня.

Водночас значно меншу кількість курей вирощують на органічних фермах, де їх зазвичай утримують невеликими стадами, годують негенетично модифікованими культурами та не обрізають кінчики дзьобів, щоб запобігти агресивному дзьобання.

Зазначимо, що утримання курей у клітках було заборонено по всій Європі у 2012 році — фермерів зобов’язали тримати птахів у вольєрах, де є місце для гніздування та сідання. І все ж, незважаючи на ці покращення, курей, як і раніше, утримують у тісноті — до 90 птахів у одній клітці, і вони мають нижчу якість життя, ніж ті, що перебувають на вільному вигулі.

І все ж під час нового дослідження команда виявила, що існують певні важливі компроміси, які також слід враховувати. Вчені зазначають, що органічне вільне утримання курей є найбільш енерговитратною системою, зокрема через складність годування птахів.

Відомо, що органічним птахам потрібно більше корму на одне вироблене яйце, а органічні культури, необхідні для годування, мають меншу врожайність, ніж традиційні. Таким чином, для органічного вільного утримання курей потрібно близько 5,7 квадратних метрів землі на кожен кілограм яєць, більша частина якої використовується для вирощування корму.

Сільськогосподарські культури є одним із основних джерел вуглецевого сліду птахівництва — внаслідок цього такі методи призводять до більших викидів. Натомість методи вирощування курей на вільному вигулі в неорганічних умовах мають значно менший вуглецевий та земельний слід. Неорганічні ферми вільного вигулу виробляють лише 2,21 кілограма CO2 на кілограм яєць, що лише на 0,11 кілограма більше, ніж кліткові господарства.

Однак дані свідчать, що у курей, яких вигулюють на вільному вигулі, рівень смертності також значно вищий, ніж у тих, яких утримують у закритих приміщеннях.

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