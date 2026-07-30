Яйца от кур свободного выгула не так уж и хороши: в два раза хуже, чем у содержащихся в неволе

Плохие новости для тех, кто хочет внести свой вклад в спасение планеты: яйца от кур свободного выгула оказались не так уж хороши для экологии.

Множество людей, которые хотят внести свой вклад в спасение планеты, считают, что выбор органических яиц от кур свободного выгула будет самым экологичным решением. Увы, результаты исследования могут заставить вас пересмотреть свои убеждения, пишет Daily Mail.

Новое исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, показывает, что свободный выгул действительно может сделать кур более счастливыми, но органическое земледелие на свободном выгуле производит больше CO2, использует больше земли и загрязняет наши реки.

Данные указывают на то, что переход от обычного ведения бизнеса к 100% органическому земледелию приведет к резкому увеличению выбросов на 60% и удвоению площади земли, используемой для сельского хозяйства. Например, если бы все яйца в Великобритании были от кур свободного выгула, это бы привело к выбросу невероятных 2 316 000 тонн углекислого газа ежегодно. Для сравнения, это более чем вдвое превышает 1 184 000 тонн CO2, которые были бы произведены при клеточном птицеводстве для получения такого же количества яиц.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Харриет Бартлетт, клеточные системы хорошо работают по некоторым экологическим показателям, но устойчивость — это баланс целого ряда приоритетов.

Статистика показывает, что в Великобритании 63% всех яиц поступает от кур, находящихся на свободном выгуле. Фермы подобного типа обязаны предоставлять не менее четырех квадратных метров открытого пространства на каждую птицу, к которому куры могут иметь доступ в любое время в течение светового дня.

В то же время значительно меньшее количество кур выращивается на органических фермах, где их обычно содержат небольшими стадами, кормят негенетически модифицированными культурами и не удаляют кончики клювов, чтобы предотвратить агрессивное клевание.

Отметим, что клеточное содержание кур в клетках было запрещено по всей Европе в 2012 году — фермеров обязали держать птиц в вольерах, где есть место для гнездования и насеста. И все же, несмотря на эти улучшения, куры по-прежнему содержатся в тесноте — до 90 птиц в одной клетке и имеют более низкое качество жизни, чем те, что на свободном выгуле.

И все же, во время нового исследования команда обнаружила, что существуют некоторые важные компромиссы, которые также следует учитывать. Ученые отмечают, что органическое свободное содержание кур является наиболее энергозатратной системой, в том числе из-за сложности кормления птиц.

Известно, что органическим птицам требуется больше корма на одно произведенное яйцо, а необходимые для кормления органические культуры имеют меньшую урожайность, чем традиционные. Таким образом, для органического свободного содержания кур требуется около 5,7 квадратных метров земли на каждый килограмм яиц, большая часть которой используется для выращивания корма.

Сельскохозяйственные культуры являются одним из основных источников углеродного следа птицеводства — в результате эти методы производят больше выбросов. Напротив, методы выращивания кур на свободном выгуле в неорганических условиях имеют значительно меньший углеродный и земельный след. Неорганические фермы свободного выгула производят всего 2,21 килограмма CO2 на килограмм яиц, что всего на 0,11 килограмма больше, чем клеточные хозяйства.

Однако данные показывают, что у кур свободного выгула также значительно более высокий уровень смертности, чем у тех, которые содержатся в закрытых помещениях.

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