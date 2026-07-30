Археологи виявили фігурки птахів з мамонтової кістки: артефакти стали знахідкою року (фото)

Крихітні скульптури птахів, витесані з мамонтової кістки близько 40 000 років тому, дали ще одне уявлення про художню майстерність людей льодовикового періоду в Німеччині. Ці мініатюрні різьблення, знайдені в печері Холе-Фельс, належать до найдавніших відомих зразків фігуративного мистецтва.

Археологи з Тюбінгенського університету виявили ці дві фігурки в глибоких ауріньяцьких відкладах на території об'єкта, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Професор Ніколас Конард, який керує археологічними роботами в Холе-Фельсі, представив ці знахідки як "Знахідку року", пише Arkeonews.

Хоча кожна скульптура лише трохи більша за ніготь великого пальця, обидві вирізняються ретельно опрацьованими деталями, що свідчать про пильну увагу до зовнішнього вигляду та поведінки птахів. Одна фігурка зображує птаха, що відпочиває, притиснувши тіло до землі, ймовірно, сидячи на гнізді. Друга зображує птаха з повністю розпростертими крилами, хоча частина лівого крила відсутня і поки що не знайдена.

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Хоча обидві різьблені фігури походять з одного й того самого археологічного шару, їх було знайдено на відстані близько 1,5 метра одна від одної. Дослідники не можуть визначити, чи були вони створені одним і тим самим майстром, чи різними людьми.

Фігурка, що відпочиває, має голову, притиснуту до тіла, а ноги підібрані під себе Фото: University of Tübingen

Птах із розпростертими крилами має довжину лише два сантиметри, ширину — один сантиметр, а висоту — півсантиметра, що робить його найменшою скульптурою льодовикового періоду, знайденою в регіоні Швабського Юра. Більшість фігуративних різьблених фігурок з цього району мають довжину від трьох до дев'яти сантиметрів. Ці два птахи також надзвичайно легкі: важать приблизно 1,3 грама та 0,7 грама.

Попри крихітні розміри, майстри передали вражаючі анатомічні деталі. Птах, що відпочиває, має великі округлі очі, тоді як друга фігура вирізняється добре сформованим дзьобом та паралельними викарбуваними лініями на крилах, які, ймовірно, зображують пір'я.

За словами Конарда, це були не просто предмети у формі птахів, а ретельні зображення, створені на основі спостережень за живими тваринами, достатньо детальні, щоб викликати питання як щодо виду, так і щодо зображених дій.

На відміну від багатьох європейських фігурок тварин льодовикового періоду, які зазвичай зображуються в нерухомих позах, нещодавно знайдені птахи, здається, передають рух або поведінку. Фігурка, що відпочиває, має голову, притиснуту до тіла, а ноги підібрані під себе, що спонукало дослідників припустити, що вона може зображати птаха, який гніздиться або висиджує яйця. Друга різьблена фігурка з розпростертими крилами та витягнутою шиєю може зображати птаха в польоті, що приземляється на воду, або демонструє оборонну поведінку чи залицяння.

Мешканці Холе-Фельса, ймовірно, надавали птахам особливого значення Фото: University of Tübingen

Ці знахідки також підтверджують гіпотезу про те, що різні спільноти льодовикового періоду могли розвивати власні художні уподобання. Приблизно 25 років тому в Холе-Фельсі було знайдено ще одну скульптуру птаха з мамонтової кістки. З урахуванням цих останніх знахідок у печері наразі виявлено три скульптури птахів.

Тим часом на інших значних пам'ятках мистецтва льодовикового періоду в межах Швабського Юра, було знайдено багато різьблених фігур мамонтів, печерних левів, диких коней та інших тварин, але жодних птахів.

Цей контраст свідчить про те, що мешканці Холе-Фельса, ймовірно, надавали птахам особливого значення. Ці різьблені фігури могли слугувати особистими талісманами, символами групи або предметами, пов'язаними з історіями та ритуалами, які не збереглися до наших днів. Хоча їхнє первісне призначення залишається невідомим, вони є цінним свідченням художнього самовираження та спостережливості, що датуються приблизно 40 000 років тому.

Ці дві пташині фігурки з слонової кістки будуть виставлені поблизу печери, де їх було знайдено, у Музеї доісторичного мистецтва та мистецтва льодовикового періоду в Блаубойрені. Їхні крихітні розміри демонструють, як митці льодовикового періоду створювали детальні твори, що збереглися упродовж десятків тисяч років.

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