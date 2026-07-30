Археологи обнаружили фигурки птиц из мамонтовой кости: артефакты стали находкой года (фото)

Крошечные скульптуры птиц, вырезанные из мамонтовой кости около 40 000 лет назад, дали ещё одно представление об художественном мастерстве людей ледникового периода в Германии. Эти миниатюрные резьбленные фигурки, найденные в пещере Холе-Фельс, относятся к самым древним из известных образцов фигуративного искусства.

Археологи из Тюбингенского университета обнаружили эти две фигурки в глубоких ауриньякских отложениях на территории объекта, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Профессор Николас Конард, руководящий археологическими работами в Холе-Фельсе, назвал эти находки "Находкой года", пишет Arkeonews.

Хотя каждая скульптура лишь чуть больше ногтя большого пальца, обе отличаются тщательно проработанными деталями, свидетельствующими о пристальном внимании к внешнему виду и поведению птиц. Одна фигурка изображает птицу, отдыхающую, прижав тело к земле, вероятно, сидящую на гнезде. Вторая изображает птицу с полностью распростертыми крыльями, хотя часть левого крыла отсутствует и пока не найдена.

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Хотя обе резные фигуры происходят из одного и того же археологического слоя, они были найдены на расстоянии около 1,5 метра друг от друга. Исследователи не могут определить, были ли они созданы одним и тем же мастером или разными людьми.

У отдыхающей фигурки голова прижата к телу, а ноги подтянуты под себя Фото: University of Tübingen

Птица с распростертыми крыльями имеет длину всего два сантиметра, ширину — один сантиметр, а высоту — полсантиметра, что делает её самой маленькой скульптурой ледникового периода, найденной в регионе Швабского Юра. Большинство фигуративных резных фигурок из этого района имеют длину от трёх до девяти сантиметров. Эти две птицы также чрезвычайно лёгкие: весят примерно 1,3 грамма и 0,7 грамма.

Несмотря на крошечные размеры, мастера сумели передать поразительные анатомические детали. Отдыхающая птица имеет большие округлые глаза, тогда как вторая фигура отличается хорошо сформированным клювом и параллельными высеченными линиями на крыльях, которые, вероятно, изображают перья.

По словам Коннарда, это были не просто предметы в форме птиц, а тщательно проработанные изображения, созданные на основе наблюдений за живыми животными, достаточно детализированные, чтобы вызвать вопросы как относительно вида, так и относительно изображённых действий.

В отличие от многих европейских фигурок животных ледникового периода, которые обычно изображаются в неподвижных позах, недавно найденные птицы, по-видимому, передают движение или поведение. У отдыхающей фигурки голова прижата к телу, а ноги подтянуты под себя, что побудило исследователей предположить, что она может изображать птицу, гнездящуюся или высиживающую яйца. Вторая резной фигурка с распростертыми крыльями и вытянутой шеей может изображать птицу в полете, приземляющуюся на воду, или демонстрирующую оборонительное поведение либо ухаживание.

Жители Холе-Фельса, вероятно, придавали птицам особое значение Фото: University of Tübingen

Эти находки также подтверждают гипотезу о том, что различные общины ледникового периода могли развивать собственные художественные предпочтения. Примерно 25 лет назад в Холе-Фельсе была найдена ещё одна скульптура птицы из мамонтовой кости. С учётом этих последних находок в пещере на данный момент обнаружено три скульптуры птиц.

Между тем на других значительных памятниках искусства ледникового периода в пределах Швабского Юра было найдено множество резных фигур мамонтов, пещерных львов, диких лошадей и других животных, но ни одной птицы.

Этот контраст свидетельствует о том, что жители Холе-Фельса, вероятно, придавали птицам особое значение. Эти резные фигурки могли служить личными талисманами, символами группы или предметами, связанными с историями и ритуалами, которые не сохранились до наших дней. Хотя их первоначальное назначение остается неизвестным, они являются ценным свидетельством художественного самовыражения и наблюдательности, датируемыми примерно 40 000 лет назад.

Эти две птичьи фигурки из слоновой кости будут выставлены рядом с пещерой, где они были найдены, в Музее доисторического искусства и искусства ледникового периода в Блаубойрене. Их крошечные размеры демонстрируют, как художники ледникового периода создавали детализированные произведения, сохранившиеся на протяжении десятков тысяч лет.

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