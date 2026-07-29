Обнаружена тайная пещера женщин: испанские археологи сообщили об открытии (фото)

Археологи на востоке Испании обнаружили не менее 120 латинских надписей в пещерном святилище, которое использовалось в римский период. Благодаря этим находкам пещера "Кова-де-лес-Донес" недалеко от города Мильярес стала главным претендентом на звание крупнейшего из известных римских пещерных святилищ по количеству латинских надписей.

Большинство текстов датируются I и II веками н. э., а последние раскопки предоставили редкие свидетельства того, что женщины играли там активную роль в богослужении, пишет Arkeonews.

Раскопки, проведенные в мае и июне 2026 года, позволили увеличить известное количество надписей с примерно 15 до не менее 120. Тексты сосредоточены на расстоянии более 200 метров вглубь пещеры, в камере, которая в 2024 году была идентифицирована как римское святилище. Их расположение, наряду с ритуальными предметами и жертвоприношениями, указывает на то, что посетители достигали конкретной священной зоны, а не использовали пещеру для случайных или не связанных между собой религиозных действий.

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Пять вотивных надписей связывают с одной и той же богиней Фото: University of Alicante

Пять вотивных надписей связывают с одной и той же богиней. В них её называют Domina, что означает "Госпожа", а три из них также содержат слово MALACI — ранее неизвестный божественный эпитет или местное имя. Исследователи пока не установили его точное значение, хотя рассматривается связь с водой, поскольку в святилище обнаружены природные водоемы, известные как "гуры". Римские посетители оставляли предметы в этих водоемах и вокруг них, что является ещё одним доказательством того, что вода, вероятно, была частью ритуалов.

Помимо надписей, посвященных богине, археологи обнаружили надписи с женскими именами. Среди находок также есть два кольца, браслет, сосуды в форме чаш, фрагменты керамики, останки животных и многочисленные веретена. Археолог Вирджиния Барсиела отметила, что сочетание женских имен и предметов, связанных с текстилем, подтверждает мнение о том, что женщины играли заметную роль в религиозной жизни пещеры.

Название пещеры добавляет ещё одну интригующую деталь. "Кова-де-лес-Донес" означает "Пещера женщин", и Барсиела предположила, что оно может сохранять древнее топонимическое название, связанное с женщинами, которые посещали пещеру, или с женскими сверхъестественными существами, связанными с ней. Эта интерпретация пока остаётся гипотетической, но новые доказательства придают традиционному названию дополнительный исторический интерес.

Среди находок также есть два кольца, браслет, сосуды в форме чаш, фрагменты керамики, останки животных и многочисленные веретена Фото: University of Alicante

"Кова-де-лес-Донес" имела важное значение ещё задолго до римского периода. В 2023 году ученые задокументировали более 100 палеолитических рисунков и гравюр, возраст некоторых из которых, по оценкам, превышает 24 000 лет. Более поздние исследования выявили намеренно модифицированные сталагмитовые образования, что свидетельствует о том, что люди изменяли части пещеры задолго до того, как здесь начали использовать римское святилище.

Значительная часть пещеры по-прежнему требует тщательного изучения, а некоторые надписи в настоящее время очищают, регистрируют и расшифровывают Фото: University of Alicante

Значительная часть пещеры по-прежнему требует тщательного изучения, а некоторые надписи в настоящее время очищаются, регистрируются и расшифровываются. Исследователи ожидают, что общее количество надписей увеличится, и работают над идентификацией лиц, упомянутых в текстах, а также над выяснением значения аббревиатуры MALACI. Также запланировано проведение консервационных работ и создание цифровой модели пещеры.

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