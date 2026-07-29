Знайдено таємну печеру жінок: іспанські археологи повідомили про відкриття (фото)

Археологи на сході Іспанії виявили щонайменше 120 латинських написів у печерному святилищі, яке використовувалося в римський період. Завдяки цим знахідкам печера "Кова-де-лес-Донес" поблизу міста Мілларес стала головним претендентом на звання найбільшого з відомих римських печерних святилищ за кількістю латинських написів.

Більшість текстів датуються I та II століттями н. е., а останні розкопки надали рідкісні свідчення того, що жінки відігравали там активну роль у богослужінні, пише Arkeonews.

Розкопки, проведені у травні та червні 2026 року, збільшили відому кількість написів з приблизно 15 до щонайменше 120. Тексти зосереджені на відстані понад 200 метрів углиб печери, у камері, яку у 2024 році було ідентифіковано як римське святилище. Їхнє розташування, разом із ритуальними предметами та жертвоприношеннями, вказує на те, що відвідувачі досягали конкретної священної зони, а не використовували печеру для випадкових або не пов'язаних між собою релігійних дій.

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П"ять вотивних написів пов'язують з однією й тією ж богинею Фото: University of Alicante

П’ять вотивних написів пов'язують з однією й тією ж богинею. У них її називають Domina, що означає "Пані", а три з них також містять слово MALACI — раніше невідомий божественний епітет або місцеве ім'я. Дослідники ще не встановили його точного значення, хоча розглядається зв'язок із водою, оскільки у святилищі знайдено природні водойми, відомі як "гури". Римські відвідувачі розміщували предмети в цих водоймах та навколо них, що є ще одним доказом того, що вода, ймовірно, була частиною ритуалів.

Окрім написів присвячених богині, археологи виявили написи з жіночими іменами. Серед знахідок також є два персні, браслет, посудини у формі чаш, фрагменти кераміки, останки тварин та численні веретена. Археологиня Вірджинія Барсіела зазначила, що поєднання жіночих імен та предметів, пов'язаних з текстилем, підтверджує думку про те, що жінки відігравали помітну роль у релігійному житті печери.

Назва печери додає ще одну інтригуючу деталь. "Кова-де-лес-Донес" означає "Печера жінок", і Барсіела припустила, що вона може зберігати давню топонімічну назву, пов'язану з жінками, які відвідували печеру, або з жіночими надприродними істотами, пов’язаними з нею. Ця інтерпретація поки що залишається гіпотетичною, але нові докази надають традиційній назві додаткового історичного інтересу.

Серед знахідок також є два персні, браслет, посудини у формі чаш, фрагменти кераміки, останки тварин та численні веретена Фото: University of Alicante

"Кова-де-лес-Донес" мала важливе значення ще задовго до римського періоду. У 2023 році вчені задокументували понад 100 палеолітичних малюнків та гравюр, вік деяких із яких, за оцінками, перевищує 24 000 років. Пізніші дослідження виявили навмисно модифіковані сталагмітові утворення, що свідчить про те, що люди змінювали частини печери задовго до того, як тут почали використовувати римське святилище.

Значна частина печери все ще потребує детального вивчення, а деякі написи зараз очищають, реєструють та розшифровують Фото: University of Alicante

Значна частина печери все ще потребує детального вивчення, а деякі написи зараз очищають, реєструють та розшифровують. Дослідники очікують, що загальна кількість написів збільшиться, і працюють над ідентифікацією осіб, згаданих у текстах, та з'ясуванням значення абревіатури MALACI. Також заплановано проведення консерваційних робіт та створення цифрової моделі печери.

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