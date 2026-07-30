Трагічний момент застиг у часі: стародавніх чудовиськ виявили, коли вони пожирали одне одного (фото)

Дослідники вивчили стародавню скам’янілість, яка зафіксувала морських чудовиськ крейдяного періоду в той момент, коли вони пожирали одне одного.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них процвітають і досі, але інші давно вимерли — про життя останніх нам сьогодні відомо лише з скам’янілостей, знайдених по всьому земній кулі, пише Science Alert.

Тепер, у новому дослідженні, команда з Манчестерського університету у Великій Британії виявила несподівану скам’янілість. Йдеться про нещасного літаючого плазуна, який підлетів занадто близько до океану і був з’їдений морським хижаком. Останній, у свою чергу, став вечерею для ще більшого морського чудовиська.

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Вчені зазначають, що ця скам’янілість має вік понад 100 мільйонів років і дає рідкісну можливість побачити стародавній харчовий ланцюг у дії. Скам’янілість також є першим відомим свідченням того, що птерозаври були в раціоні цього виду морських плазунів.

Художнє зображення плоскокрилого птерозавра, який пожирає іншого птерозавра, тоді як більший хижак чекає на нього внизу Фото: древние птицы

За словами палеонтолога Діна Ломакса, який не брав участі в дослідженні, це відкриття є одним із найяскравіших прикладів взаємодії хижаків на трьох рівнях, а також дає безпрецедентне уявлення про поведінку в крейдяних морях Австралії.

Скам’янілість було виявлено в австралійській глибинці, яка сьогодні вважається одним із найпосушливіших місць на Землі, але так було не завжди. У ранньому крейдяному періоді великі ділянки внутрішньої частини континенту були вкриті Еромангським морем. Зазначимо, що сьогодні це місце також приховує в собі неймовірне скупчення скам’янілостей морських організмів.

За словами вчених, палеонтологи виявили кістки, що належали Platypterygius australis — морській рептилії, довжина якої, за їхніми оцінками, становила близько 6–7 метрів. Вчені зазначають, що ця істота, ймовірно, нагадувала сучасного дельфіна, але її морда була усіяна гострими, як бритва, зубами — вони допомагали їй полювати на рибу, кальмароподібних істот та птерозаврів.

Ще цікавішим виявилося те, що у скелеті рептилії було виявлено кулясту конкрецію, яка, як вважається, є скам’янілим вмістом шлунка морського чудовиська. Нейтронна томографія цього шматка породи виявила звичне меню: риб’ячі кістки, мушлі та фрагменти кальмароподібних головоногих молюсків. Однак було й щось несподіване — два фрагменти щелепної кістки птерозавра.

Аналіз скам"янілого вмісту шлунка істоти, включаючи дві кістки птерозавра Фото: древние птицы

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що іхтіозаври, ймовірно, були всеїдними тваринами. Нова скам'янілість свідчить, що іхтіозаври також харчувалися птерозаврами, які, у свою чергу, харчувалися рибою. Вчені також виявили платиптеригія, який перебував у досить жалюгідному стані і, схоже, загинув насильницькою смертю незабаром після птерозавра. На одному хребці навіть збереглося ребро, притиснуте до зламаного краю, що переконливо свідчить про насильницьке розгризання щелепами, а не про просте посмертне пошкодження.

Команда дослідила сліди укусів і дійшла висновку, що єдиним відомим хижаком з Еромангського моря, здатним завдавати травм такого ступеня, є гігантський пліозавр Kronosaurus queenslandicus. Кронозавр, що досягав понад 10 метрів у довжину, був найвищим хижаком морів свого часу.

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