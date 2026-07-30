Трагичный момент застыл во времени: древних чудовищ обнаружили, пожирающими друг друга (фото)

Исследователи изучили древнюю окаменелость, запечатлевшую морских чудовищ мелового периода в момент, когда они пожирали друг друга.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время планета успела стать домом для невероятного количества видов. Некоторые из них процветают до сих пор, но другие давно вымерли — о жизни последних нам сегодня известно лишь по окаменелостям, найденным по всему земному шару, пишет Science Alert.

Теперь, в новом исследовании команда из Манчестерского университета в Великобритании обнаружила неожиданную окаменелость. Речь идет о несчастном летающем пресмыкающемся, которое слишком близко подлетело к океану и было съедено морским хищником. Последний, в свою очередь, стал ужином для еще большего морского чудовища.

Відео дня

Ученые отмечают, что эта окаменелость датируется возрастом более 100 миллионов лет и представляет редкую возможность увидеть древнюю пищевую цепь в действии. Окаменелость также является первым известным свидетельством того, что птерозавры были в меню этого вида морских пресмыкающихся.

Художественное изображение плоскокрылого птерозавра, поедающего птерозавра, в то время как более крупный хищник поджидает его внизу Фото: Peter Trusler

По словам палеонтолога Дина Ломакса, не принимавшего участия в исследовании, открытие является одним из самых ярких примеров взаимодействия хищников на трех уровнях, а также предоставляет беспрецедентный снимок поведения в меловых морях Австралии.

Окаменелость была обнаружена в австралийской глубинке, которая сегодня считается одним из самых засушливых мест на Земле, но так было не всегда. В раннем меловом периоде обширные участки внутренней части континента были покрыты Эромангским морем. Отметим, что сегодня это место также таит в себе невероятное скопление окаменелостей морской жизни.

По словам ученых, палеонтологи обнаружили кости, принадлежащие Platypterygius australis, морской рептилии, длина которой, по их оценкам, составляла около 6-7 метров. Ученые отмечают, что это существо, вероятно, напоминало современного дельфина, но его морда была усеяна острыми как бритва зубами — они помогали ему охотиться на рыбу и кальмароподобных существ, птерозавров.

Еще более интересным оказалось то, что в скелете рептилии была обнаружена шаровидная конкреция, которая, как считается, представляет собой окаменевшее содержимое желудка морского чудища. Нейтронная томография этого куска породы выявила обычное меню: рыбьи кости, раковины и фрагменты кальмароподобных головоногих моллюсков. Однако было и нечто неожиданное — два фрагмента челюстной кости птерозавра.

Анализ окаменелого содержимого желудка существа, включая две кости птерозавра Фото: Peter Trusler

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что ихтиозавры, вероятно, являлись всеядными животными. Новая окаменелость показывает, что ихтиозавры также питались и птерозаврами, которые питались рыбой. Ученые также обнаружили платиптеригия, который был в довольно плачевном состоянии и, похоже, умер насильственной смертью вскоре после птерозавра. На одном позвонке даже сохранилось ребро, прижатое к сломанному краю, что убедительно свидетельствует о насильственном разгрызании челюстями, а не о простом посмертном повреждении.

Команда изучила следы укусов и пришла к выводу, что единственным известным хищником из Эромангского моря, способным наносить травмы такой степени, является гигантский плиозавр Kronosaurus queenslandicus. Кронозавр, достигавший более 10 метров в длину, был высшим хищником морей своего времени.

Другие новости науки