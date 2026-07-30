"Божевільні кошатниці" справді існують: це підтвердило нове дослідження

Нещодавнє дослідження підтвердило усталений стереотип про "божевільних кошатниць", і тепер вчені стверджують, що такі люди справді існують.

Команда дослідників з Люцернського університету з’ясувала, що саме жінки відчувають більшу прихильність до своїх улюбленців, ніж чоловіки. Більше того, жінки отримують від своїх домашніх улюбленців більше соціально-емоційної підтримки, пише Daily Mail.

"Стосунки людей із тваринами набагато складніші, ніж просте запитання "так" чи "ні" щодо наявності домашнього улюбленця. У двох людей може бути собака, але їхні стосунки з цією собакою можуть бути абсолютно різними. Наші результати показують, що розуміння цих відмінностей може бути більш інформативним, ніж просте порівняння власників домашніх тварин з тими, у кого їх немає", — зазначають автори дослідження.

Відео дня

Багато власників тварин стверджують, що наявність чотирилапого улюбленця в домі позитивно впливає на їхнє здоров’я. З цього приводу вже давно точаться суперечки, а дослідження не дають однозначної відповіді.

Щоб розібратися в цьому питанні, автори нового дослідження проаналізували дані 2328 дорослих щодо їхніх демографічних характеристик та стосунків із тваринами.

Результати вказали на кілька значущих взаємозв’язків.

Жінки проводять більше часу зі своїми улюбленцями. Вони відчувають більшу прихильність до домашніх улюбленців і отримують від них більшу емоційну підтримку, ніж чоловіки.

Щоправда, дослідники так і не знайшли доказів того, що наявність домашньої тварини справді покращує здоров’я власника.

"Важливим було не саме наявність домашньої тварини, а те, чи сприймають люди свого улюбленця як джерело соціально-емоційної підтримки та скільки часу вони проводять разом", — пишуть автори.

За їхніми словами, результати дослідження вказують на те, що наявність домашньої тварини — це багатовимірна конструкція, яка включає характеристики власника, тварини та їхніх взаємин.

Інші новини науки