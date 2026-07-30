"Сумасшедшие кошатницы" действительно существуют: это доказало новое исследование

Недавнее исследование подтвердило устоявшийся стереотип “сумасшедшей кошатницы”, теперь ученые утверждают, что они действительно существуют.

Команда исследователей из Люцернского университета выяснили, что именно женщины испытывают большую привязанность к своим питомцам, чем мужчины. Более того, женщины получают от своих домашних любимцев больше социально-эмоциональной поддержки, пишет Daily Mail.

“Отношения людей с животными гораздо сложнее, чем простой вопрос «да» или «нет» о наличии питомца. У двух человек может быть собака, но их отношения с этой собакой могут быть совершенно разными. Наши результаты показывают, что понимание этих различий может быть более информативным, чем простое сравнение владельцев домашних животных с теми, у кого их нет”, - говорят авторы исследования.

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Многие владельцы животных утверждают, что наличие четырехлапого любимца в доме благотворно влияет на их здоровье. По этому поводу давно ведутся споры, а исследования не дают однозначного ответа.

Для того, чтобы разобраться в вопросе авторы нового исследования проанализировали данные 2328 взрослых об их демографических характеристиках и отношениях с животными.

Результаты указали на несколько значимых связей.

Женщины больше проводят времени со своими питомцами. Они чувствуют большую привязанность к домашним любимцам и большую эмоциональную поддержку с их стороны, чем мужчины.

Правда, исследователи так и не нашли доказательств того, что наличие домашнего животного действительно улучшает здоровье владельца.

“Имело значение не само наличие домашнего животного, а то, воспринимают ли люди своего питомца как источник социально-эмоциональной поддержки и сколько времени они проводят вместе”, - пишут авторы.

По их словам, результаты исследования указывают на то, что наличие домашнего животного — это многомерная конструкция, включающая характеристики владельца, животного и их взаимоотношений.

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