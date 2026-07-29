Приховане джерело бактерій на кухні: названо предмет, який слід міняти значно частіше (відео)

У новому дослідженні німецькі вчені вивчили приховане джерело мікробів, яке знаходиться на нашій кухні — результати виявилися тривожними.

Вчені з Федерального інституту оцінки ризиків Німеччини (BfR) зосередилися на предметі, який більшість людей активно використовує на кухні, — губці. Виявилося, що кухонна губка — один із найбрудніших предметів у нашому домі, а тому вона не ідеально підходить для того, щоб протирати нею тарілки, склянки та столові прибори, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні прихованого розсадника мікробів — результати показали, що нам слід замінювати кухонні губки значно частіше. Команда зосередилася на вивченні трьох поширених харчових бактерій, небезпечних для людей:

кишкова паличка (E. coli);

сальмонела (Enteritidis);

золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus).

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Результати показали, що всі три види цих бактерій чудово виживають на кухонній губці. Під час експериментів вчені нанесли невеликі популяції бактерій на губку і спостерігали, як вони утворюють стабільні популяції, здатні проіснувати не менше 14 днів. Це залишалося правдою навіть після того, як губка висохла, що підкреслює дивовижну життєздатність цих поширених харчових бактерій у кухонному середовищі.

Втім, вчені досі не можуть сказати, чи достатньо цих бактеріальних навантажень, щоб викликати захворювання, оскільки це залежить від безлічі факторів. Проте дослідники припускають, що це може бути приводом для занепокоєння для сімей з дітьми, людей похилого віку та інших осіб з ослабленим імунітетом.

Вчені також виявили, що мікроби виявилися напрочуд непомітними. Під час дослідження вчені відстежували розвиток бактерій за допомогою традиційних методів культивування, секвенування ДНК та конфокальної мікроскопії з високою роздільною здатністю. Ще більш тривожним виявилося те, що забруднена губка не мала неприємного запаху і не виглядала брудною чи жирною. Більше того, бактерії можуть легко переноситися із забруднених губок на інші поверхні — наприклад, тарілки, дошки та інші поверхні.

Отже, вчені дійшли висновку, що кухонні губки, по суті, є ідеальним середовищем для розмноження бактеріальних патогенів через їхню пористу поверхню та вологу, що міститься в них.

Багато людей замінюють кухонні губки лише тоді, коли вони починають погано виглядати або пахнути. Але вчені радять переглянути цей підхід. Вчені вважають, що частота заміни кухонних губок залежить, зокрема, і від способу їх використання. Наприклад, якщо губка використовувалася для очищення поверхонь, що контактували з сирим м’ясом, її слід викинути. Втім, як альтернативу, губку можна обробляти водою температурою вище 70 °C протягом щонайменше двох хвилин.

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