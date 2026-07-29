Відвідування сауни справді впливає на організм: вчені визначили оптимальний час для процедури

Вчені з Фінляндії з’ясували, що відвідування сауни може тимчасово збільшувати кількість лейкоцитів у крові. Ці клітини зазвичай допомагають організму краще виявляти захворювання та реагувати на них.

Нове дослідження показало, що 30-хвилинне відвідування сауни збільшило кількість усіх типів білих кров’яних клітин, що циркулюють у крові. Вчені зазначають, що під час сеансу учасники охолоджувалися під холодним душем, пише Science Daily.

Рівні нейтрофілів і лімфоцитів — двох важливих компонентів імунної системи — повернулися до своїх звичайних значень приблизно через 30 хвилин після закінчення відвідування сауни.

"Це може свідчити про те, що відвідування сауни мобілізує додаткові білі кров’яні клітини з тканин у кровотік, де вони потім знову відкладаються після сеансу. Таке періодичне вивільнення лейкоцитів у кровотік є корисним, оскільки, покинувши місця зберігання, вони краще здатні патрулювати організм і реагувати на патогени", — каже науковий співробітник Академії наук Університету Турку Ілкка Хейнонен.

Відео дня

Аналогічне збільшення кількості білих кров'яних клітин відбувається під час фізичних вправ. Підвищуючи рівень цих клітин у кровообігу, організм може покращити імунний контроль та зміцнити свою здатність реагувати на можливі загрози.

Регулярне відвідування сауни раніше пов’язувалося з низкою переваг для здоров’я. Тимчасові зміни в роботі імунної системи, виявлені в цьому дослідженні, можуть допомогти вченим зрозуміти деякі біологічні процеси, що лежать в основі цих взаємозв’язків.

Проте дослідники застерігають, що в ході експерименту вимірювалися лише безпосередні ефекти одного сеансу в сауні. Отримані результати не дають змоги встановити, чи призводять повторні відвідування сауни до стійких змін імунної функції або до довгострокового поліпшення здоров’я.