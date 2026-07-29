Поход в сауну действительно влияет на организм: ученые назвали точное время для процедуры

Ученые из Финляндии выяснили, что поход в сауну может временно увеличивать количество белых кровяных клеток в крови. Эти клетки обычно помогают организму лучше обнаруживать заболевания и реагировать на них.

Новое исследование показало, что 30-минутный поход в сауну увеличил количество всех типов циркулирующих белых кровяных клеток. Ученые отмечают, что во время сеанса участники охлаждались под холодным душем, пишет Science Daily.

Уровни нейтрофилов и лимфоцитов, двух важных компонентов иммунной системы, вернулись к своим обычным значениям примерно через 30 минут после окончания посещения сауны.

“Это может указывать на то, что посещение сауны мобилизует дополнительные белые кровяные клетки из тканей в кровоток, где они затем повторно откладываются после сеанса. Такое периодическое высвобождение белых кровяных клеток в кровоток полезно, поскольку, покинув места хранения, они лучше способны патрулировать организм и реагировать на патогены”, — говорит научный сотрудник Академии наук Университета Турку Илкка Хейнонен.

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Аналогичный выброс белых кровяных клеток происходит во время физических упражнений. Повышая уровень этих клеток в кровообращении, организм может улучшить иммунный надзор и укрепить свою способность реагировать на возможные угрозы.

Регулярное посещение сауны ранее связывалось с рядом преимуществ для здоровья. Наблюдаемые в этом исследовании временные изменения иммунной системы могут помочь исследователям понять некоторые биологические процессы, лежащие в основе этих взаимосвязей.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что эксперимент измерял только непосредственные эффекты одного сеанса в сауне. Полученные результаты не позволяют установить, приводят ли повторные посещения сауны к устойчивым изменениям иммунной функции или к долгосрочному улучшению здоровья.