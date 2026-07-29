Скрытый рассадник бактерий на кухне: назван предмет, который следует менять значительно чаще (видео)

В новом исследовании немецкие ученые исследовали скрытый рассадник микробов, хранящийся на нашей кухне — результаты оказались тревожными.

Ученые из Федерального института оценки рисков Германии (BfR) сосредоточились на предмете, который большинство людей активно используют на кухне — губку. Оказалось, что кухонная губка — один из самых грязных предметов в нашем доме, а потому она неидеально подходят для того, чтобы протирать ею тарелки, стаканы и столовые приборы, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении скрытого рассадника микробов — результаты показали, что нам следует заменять кухонные губки значительно чаще. Команда сосредоточилась на изучении трех распространенных пищевых бактерий, опасных для людей:

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кишечная палочка (E. Coli);

сальмонелла (Enteritidis);

золотистый стафилокок (Staphylococcus aureus).

Результаты показали, что все три вида этих бактерий отлично выживают на кухонной губке. В ходе экспериментов ученые нанесли небольшие популяции бактерий на губку и наблюдали как они формируют стабильные популяции, способные просуществовать не менее 14 дней. Это оставалось верным даже после того, как губка высохла, что подчеркивает удивительную живучесть этих распространенных пищевых бактерий в кухонной среде.

Впрочем, ученые все еще не могут сказать, достаточно ли этих бактериальных нагрузок, чтобы вызвать заболевание, поскольку это зависит от множества факторов. Однако исследователи предполагают, что это может быть поводом для беспокойства для семей с детьми, пожилыми людьми и другими лицами с ослабленным иммунитетом.

Ученые также обнаружили, что микробы оказались удивительно незаметными. В ходе исследования ученые отслеживали развитие бактерий с помощью традиционных методов культивирования, секвенирования ДНК и конфокальной микроскопии высокого разрешения. Еще более тревожным оказалось то, что загрязненная губка не имела неприятного запаха и не выглядела грязной или жирной. Более того, бактерии могут легко переходить с загрязненных губок на другие поверхности — например, тарелки, доски и поверхности.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что кухонные губки, по сути, являются идеальным резервуаром для бактериальных патогенов из-за их пористой поверхности и содержащейся в них влаги.

Многие люди меняют кухонные губки лишь в тот момент, когда они начинают плохо выглядеть или пахнуть. Но ученые советуют пересмотреть этот подход. Ученые считают, что частота замены кухонных губок зависит, в том числе, и от способа их использования. Например, если губка использовалась для очистки поверхностей, контактировавших с сырым мясом, ее следует выбросить. Впрочем, в качестве альтернативы, губку можно обрабатывать водой температурой выше 70 °C в течение минимум двух минут.

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