Почему 90% людей среднего возраста страдают от недосыпа, даже после 8-часового сна

Исследование показало, что 9 из 10 людей среднего возраста страдают от плохого качества сна, несмотря на то, что спят рекомендованные 6-8 часов.

Ученые из Эдинбургского университета утверждают, что их выводы указывают на эпидемию недосыпания среди людей старше 50 лет, виной которой является стресс, связанный с работой, пишет Daily Mail.

Многие люди испытывают стресс на работе, и перенос этого стресса домой может серьезно ухудшить качество сна, приводя к клинически значимым проблемам со сном у многих.

Плохой сон связывают с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая деменцию, депрессию и даже рак.

“Проведя годы за анализом данных пациентов с клиническими расстройствами сна и психическими заболеваниями, я был искренне удивлен масштабом проблем со сном, которые мы обнаружили в этой группе, ранее не имевшей диагноза”, — говорит эксперт в области анализа данных и ведущий автор исследования профессор Атанасиос Цанас.

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“Наш анализ ясно демонстрирует, что общее благополучие в значительной степени зависит от поддержания баланса между работой и личной жизнью”, - подчеркивает эксперт.

Около 90% участников регулярно просыпались ночью, несмотря на то, что большинство спали в среднем от шести с половиной до восьми часов в сутки.

Почти 70% испытывали постоянные, клинически значимые проблемы со сном, а почти 92% хотя бы раз за время исследования соответствовали критериям расстройства сна.

Исследователи пришли к выводу, что именно нарушения сна, а не его продолжительность, могут объяснять, почему большинство участников сообщали о плохом самочувствии и недостатке отдыха.

Рабочая обстановка постоянно указывалась как основной фактор, способствующий недосыпанию. Это говорит о том, стресс на работе может быть причиной недосыпания у людей старше 50 лет.

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