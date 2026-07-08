Потеря даже 80 минут сна может привести к ожирению: что выяснили ученые

Новое исследование показало, что потеря всего 80 минут сна в сутки на протяжении шести недель может увеличить вес нашего тела.

Авторы исследования говорят, что взрослые, которые сократили свой сон на 80 минут, в среднем набрали около килограмма. Также отмечается, что из-за этого они проводили больше времени в сидячем положении, пишет Discover.

Результаты исследования брали во внимание очень распространенную модель недосыпания, а не бессонницу или 4-часовый сон. Ученые рассматривали повторяющуюся задержку отхода ко сну, которая может повлиять на вес, активность и здоровье в долгосрочной перспективе.

“Наше исследование показывает, что достаточный сон может помочь снизить риск увеличения веса и связанных с ожирением заболеваний, таких как болезни сердца и диабет”, — заявила руководитель исследования Мари-Пьер Сент-Онж в пресс-релизе.

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Исследователи наблюдали за 95 взрослыми, которые обычно спали по 7-8 часов в сутки. Вместо того чтобы проверять эффект лишения сна, они изучали укороченный сон, который многие испытывают, когда работа, стресс, экраны или длительные будни сдвигают время отхода ко сну на более позднее время.

Каждый участник прошел два шестинедельных периода изменения режима сна. В первом случае они спали как обычно. Во втором их попросили отложить обычное время отхода ко сну на 90 минут, что сократило их сон примерно на 80 минут в сутки.

В течение обеих фаз наручные мониторы отслеживали сон и активность. Исследователи также измеряли вес тела, размер талии, состав тела и уровень гормонов натощак, связанных с аппетитом.

После фазы с более коротким сном участники в среднем набрали около полукилограмма.

“Хотя увеличение веса на полкилограмма, наблюдаемое при умеренном сокращении сна, не является существенным, важно помнить, что это происходит всего за шесть недель”, — сказал первый автор исследования Фарис Зурайкат.

Зурайкат сказала, что если такая же ситуация сохранится в течение года, потеря менее полутора часов сна каждую ночь может привести к клинически значимому увеличению веса.

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