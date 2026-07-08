Втрата навіть 80 хвилин сну може призвести до ожиріння: що з"ясували вчені

Нове дослідження показало, що втрата всього 80 хвилин сну на добу протягом шести тижнів може призвести до збільшення ваги нашого тіла.

Автори дослідження зазначають, що дорослі, які скоротили тривалість сну на 80 хвилин, у середньому набрали близько кілограма. Також зазначається, що через це вони проводили більше часу в сидячому положенні, пише Discover.

У результатах дослідження враховувалася дуже поширена модель недосипання, а не безсоння чи 4-годинний сон. Вчені розглядали систематичну затримку засинання, яка може вплинути на вагу, активність та здоров’я в довгостроковій перспективі.

"Наше дослідження показує, що достатній сон може допомогти знизити ризик набору ваги та захворювань, пов’язаних з ожирінням, таких як серцеві хвороби та діабет", — заявила керівниця дослідження Марі-П’єр Сент-Онж у прес-релізі.

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Дослідники спостерігали за 95 дорослими, які зазвичай спали по 7–8 годин на добу. Замість того, щоб перевіряти ефект недосипання, вони вивчали скорочений сон, який багато хто відчуває, коли робота, стрес, екрани або тривалі будні зсувають час засинання на пізніший час.

Кожен учасник пройшов два шеститижневі періоди зміни режиму сну. У першому випадку вони спали як зазвичай. У другому їх попросили відкласти звичний час засинання на 90 хвилин, що скоротило їхній сон приблизно на 80 хвилин на добу.

Протягом обох фаз наручні монітори відстежували сон та активність. Дослідники також вимірювали масу тіла, обхват талії, склад тіла та рівень гормонів натщесерце, пов’язаних з апетитом.

Після фази з коротшим сном учасники в середньому набрали близько півкілограма.

"Хоча збільшення ваги на півкілограма, яке спостерігається при помірному скороченні тривалості сну, не є суттєвим, важливо пам’ятати, що це відбувається всього за шість тижнів", — сказав перший автор дослідження Фаріс Зурайкат.

Зурайкат зазначила, що якщо така ситуація збережеться протягом року, втрата менше ніж півтори години сну щоночі може призвести до клінічно значущого збільшення ваги.

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