Чому 90% людей середнього віку страждають від недосипання, навіть після 8-годинного сну

Дослідження показало, що 9 із 10 людей середнього віку страждають від поганої якості сну, незважаючи на те, що сплять рекомендовані 6–8 годин.

Вчені з Единбурзького університету стверджують, що їхні висновки вказують на епідемію недосипання серед людей старше 50 років, причиною якої є стрес, пов’язаний з роботою, пише Daily Mail.

Багато людей відчувають стрес на роботі, і перенесення цього стресу додому може суттєво погіршити якість сну, що у багатьох призводить до клінічно значущих проблем зі сном.

Поганий сон пов'язують із низкою серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема з деменцією, депресією та навіть раком.

"Провівши багато років за аналізом даних пацієнтів із клінічними розладами сну та психічними захворюваннями, я був щиро здивований масштабом проблем зі сном, які ми виявили в цій групі, що раніше не мала діагнозу", — каже експерт у галузі аналізу даних та провідний автор дослідження професор Атанасіос Цанас.

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"Наш аналіз чітко показує, що загальне благополуччя значною мірою залежить від збереження балансу між роботою та особистим життям", — підкреслює експерт.

Близько 90 % учасників регулярно прокидалися вночі, незважаючи на те, що більшість із них спали в середньому від шести з половиною до восьми годин на добу.

Майже 70 % відчували постійні, клінічно значущі проблеми зі сном, а майже 92 % хоча б раз протягом дослідження відповідали критеріям розладу сну.

Дослідники дійшли висновку, що саме порушення сну, а не його тривалість, можуть пояснювати, чому більшість учасників повідомляли про погане самопочуття та брак відпочинку.

Робочі умови постійно вказувалися як головний чинник, що сприяє недосипанню. Це свідчить про те, що стрес на роботі може бути причиною недосипання у людей старше 50 років.

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