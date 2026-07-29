На людей справді чекає світле майбутнє: потрібно лише скоротити населення Землі вдвічі

Дослідники стверджують, що скорочення чисельності населення планети до 4 мільярдів — це найкращий спосіб забезпечити краще майбутнє для людей.

Наразі населення світу становить 8,3 мільярда людей, і, ймовірно, воно й надалі зростатиме. Однак це створює нові глобальні проблеми та порушує й без того крихкий баланс між людьми та планетою. Тепер, схоже, вчені знайшли спосіб забезпечити краще майбутнє для людства та планети, пише IFLScience.

Згідно з новим дослідженням, заради світлого майбутнього нам слід було б скоротити чисельність населення планети вдвічі — до 4 мільярдів людей до 2200 року. Це звучить досить тривожно, але вчених мають свої аргументи.

Автори стверджують, що плавне припинення та зворотний хід зростання чисельності населення, а також пом’якшення впливу на душу населення — це стратегія, спрямована на захист природи та людини. Передбачається, що скорочення населення планети вдвічі дозволить знизити навантаження на природні ресурси, зменшить бідність у регіонах із високою народжуваністю за рахунок зменшення розмірів сімей, знизить забруднення навколишнього середовища, скоротить конфлікти, пов’язані з ресурсами та міграцією, і поліпшить якість життя в густонаселених районах. Більше того, скорочення населення планети, ймовірно, захистить природну спадщину планети — простими словами, дикі тварини, їхнє середовище існування та клімат відновляться.

Відео дня

Зазначимо, що "план" вчених не передбачає масового винищення людей чи будь-яких зловмисних евгенічних програм. Натомість вчені пропонують надати жінкам більше інформації про планування сім’ї, а також покращити освіту для дівчат, особливо в країнах із низьким рівнем доходу.

До речі, така ідея не є новою. Наприклад, в Ірані після впровадження політики планування сім’ї коефіцієнт народжуваності знизився з 4,08 у 1992 році до 1,94 у 2001 році. Щось подібне спостерігалося й в інших країнах: у Південній Кореї рівень народжуваності впав з 4,07 у 1972 році до 1,93 у 1984 році; у Коста-Ріці — з 4,16 у 1972 році до 1,98 у 2009 році. Важливо, що всі ці результати не були досягнуті примусовими чи маніпулятивними методами. Простими словами, коли жінки можуть самі вирішувати, скільки дітей хочуть мати, коефіцієнти народжуваності, як правило, знижуються.

Втім, інші вчені вважають, що у цієї ідеї є й інший бік. Дискусії про перенаселення часто мають неприємний присмак екофашизму, або ідеї про те, що Homo sapiens по суті є тягарем для природи і потребують стримування зростання населення. Це викликає дискомфорт у деяких людей, які вважають, що проблема зовсім не в перенаселенні, а в урядах і корпораціях.

Інші новини науки