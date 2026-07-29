Людей действительно ждет светлое будущее: нужно лишь сократить население Земли вдвое

Исследователи заявляют, что сокращение населения планеты до 4 миллиардов — лучший способ обеспечить лучшее будущее для людей.

В настоящее время население мира составляет 8,3 миллиарда человек и оно, вероятно, продолжит расти. Однако это создает новые мировые проблемы и ухудшает и без того хрупкий баланс между людьми и планетой. Теперь, похоже, ученые нашли способ обеспечить лучшее будущее для человечества и планеты, пишет IFLScience.

Согласно новому исследованию, для светлого будущего нам следовало бы сократить численность населения планеты вдвое — до 4 миллиардов человек к 2200 году. Это звучит весьма тревожно, но у ученых есть аргументы.

Авторы утверждают, что мягкое прекращение и обращение вспять роста населения и смягчение воздействия на душу населения — стратегия, направленная на защиту природы и человека. Предполагается, что сокращение населения планеты вдвое позволит снизить нагрузку на природные ресурсы, уменьшит бедность в регионах с высокой рождаемостью за счет уменьшения размеров семей, снизит загрязнение окружающей среды, сократит конфликты, связанные с ресурсами и миграцией, и улучшит качество жизни в густонаселенных районах. Более того, сокращение населения планеты, вероятно, защитит природное наследие планеты — простыми словами, дикие животные, их среда обитания и климат восстановятся.

Відео дня

Отметим, что "план" ученых не предполагает массового истребления людей или каких-либо злонамеренных евгенических программ. Вместо этого ученые предлагают предоставить женщинам больше информации о планировании семьи, а также улучшить образование для девочек, особенно в странах с низким уровнем дохода.

К слову, такая идея не нова. Например, в Иране после продвижения планирования семьи коэффициент рождаемости снизился с 4,08 в 1992 году до 1,94 в 2001 году. Нечто подобное наблюдалось и в других странах: в Южной Корее уровень рождаемости упал с 4,07 в 1972 году до 1,93 в 1984 году; в Коста-Рике — с 4,16 в 1972 году до 1,98 в 2009 году. Важно, что все эти результаты не были достигнуты принудительными или манипулятивными методами. Простыми словами, когда женщины могут решать, сколько детей хотят иметь, коэффициенты рождаемости, как правило, снижаются.

Впрочем, другие ученые считают, что у этой идеи есть и другая сторона. Дискуссии о перенаселении часто имеют неприятный привкус экофашизма, или идеи о том, что Homo sapiens по сути являются обузой для природы и нуждаются в сдерживании роста населения. Это вызывает дискомфорт у некоторых людей, считающих, что проблема вовсе не в перенаселении, а в правительствах и корпорациях.

Другие новости науки