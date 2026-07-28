Названо точну кількість хвилин недосипання, що призводить до набору ваги: де пролягає ця межа

Дослідники дійшли висновку, що кілька хвилин недосипання — це те, що ми, як правило, не беремо до уваги, коли йдеться про надмірну вагу.

У недавньому дослідженні вчені з Колумбійського університету зробили несподіване відкриття: всього кілька хвилин недосипання можуть стати причиною непомітного збільшення ваги. Це також підвищує ризик розвитку численних захворювань, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені відібрали близько 100 дорослих — половину з них попросили спати на 80 хвилин менше на добу протягом шести тижнів. Зазначимо, що учасники лягали спати пізніше, що імітувало типовий дефіцит сну, проте прокидалися приблизно в один і той самий час.

Через шість тижнів вчені виявили, що ті, хто спав менше, набрали близько 450 грамів, тоді як ті, хто спав як зазвичай — близько 7–8 годин на день, — важили стільки ж. Учасники, які обмежували сон, також зафіксували майже на 20 хвилин менше активності протягом дня, незважаючи на те, що не спали довше, ніж ті, хто спав більше.

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За словами першого автора дослідження, доктора Фаріса Зурайката, збільшення ваги всього на півкілограма при помірному скороченні тривалості сну не є надмірним, але вчені застерігають, що це відбувається всього за 6 тижнів.

Автори зазначають, що їхня спільна з колегами робота була розроблена таким чином, щоб імітувати режим сну, якого більшість дорослих дотримується постійно. Якщо результати нового аналізу застосувати до цілого року такого недосипання, очікується, що це може призвести до значного збільшення ваги.

Окрім збільшення ваги, інші дослідження також показали, що така нестача сну підвищує ризик розвитку різних захворювань — від діабету 2-го типу до деменції.

Зазначимо, що сон — це життєво важливий процес, який дає змогу організму та мозку відновлюватися й повертатися до нормального життя. Крім того, цей процес дозволяє організму виводити токсичні білки, які можуть спричинити безліч захворювань.

У іншому дослідженні команда з Нью-Йорка спостерігала за людьми, які в середньому спали 7–8 годин на добу. На початку дослідження всі учасники дотримувалися такого графіка сну, але потім одній групі учасників обмежили сон — від 5 годин 40 хвилин до 6 годин 40 хвилин.

Результати показали, що група з обмеженим сном набрала вагу, але виконувала той самий обсяг помірної та інтенсивної фізичної активності, що й ті, хто спав стандартну кількість годин. Змін у жировій або м’язовій масі не спостерігалося, але дослідники припустили, що це могло бути пов’язано з тим, що дослідження було недостатньо тривалим для виявлення цих змін.

Автори зазначають, що досі залишається незрозумілим, чому хронічний недосип призводить до збільшення ваги, але вчені вважають, що це може бути пов’язано з порушенням гормонального балансу.

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