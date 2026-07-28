Названо точное количество минут недосыпа, приводящее к увеличению веса: где проходит эта черта

Исследователи пришли к выводу, что несколько минут недосыпа — то, что мы, как правило, упускаем из виду, когда речь идет об избыточном весе.

В недавнем исследовании ученые из Колумбийского университета сделали неожиданное открытие: всего несколько минут недосыпа могут стать причиной незаметного увеличения веса. Это также повышает риск развития многочисленных заболеваний, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые отобрали около 100 взрослых — половину из них попросили спать на 80 минут меньше в сутки в течение шести недель. Отметим, что участники ложились спать позже, что имитировало типичную нехватку сна, однако просыпались примерно в одно и то же время.

Спустя шесть недель ученые обнаружили, что те, кто спал меньше, набрали около 450 грамм, в то время как те, кто спал как обычно, около 7-8 часов в день, весили столько же. Участники, ограничивавшие сон, также зафиксировали почти на 20 минут меньше активности в течение дня, несмотря на то, что бодрствовали дольше, чем те, кто спал больше.

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По словам первого автора исследования, доктора Фариса Зурайката, увеличение веса всего на полкилограмма при умеренном сокращении сна не является чрезмерным, но ученые предупреждают, что это происходит всего за 6 недель.

Авторы отмечают, что их с коллегами работа была разработана таким образом, чтобы имитировать режим сна, которого большинство взрослых придерживаются хронически. Если результаты нового анализа адаптировать к целому году такого недосыпа, ожидается, что это может привести к значительному увеличению веса.

Наряду с увеличением веса, другие исследования также показали, что такая потеря сна повышает риск развития всего, от диабета 2 типа до деменции.

Отметим, что сон — жизненно важный процесс, который позволяет организму и мозгу восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни. Кроме того, этот процесс позволяет организму выводить токсичные белки, что может привести к множеству заболеваний.

В другом исследовании команда из Нью-Йорка наблюдала за людьми, которые в среднем спали 7-8 часов в сутки. В начале исследования все реципиенты придерживались такого графика сна, но затем одной части реципиентов ограничили сон — от 5 часов 40 минут до 6 часов 40 минут.

Результаты показали, что группа с ограниченным сном набрала вес, но выполняла тот же объем умеренной и интенсивной физической активности, что и те, кто спал стандартное количество часов. Изменений в жировой или мышечной массе не наблюдалось, но исследователи предположили, что это могло быть связано с тем, что исследование было недостаточно длительным для выявления этих изменений.

Авторы отмечают, что неясным остается то, почему хронический недосып приводит к увеличению веса, но ученые полагают, что это может быть связано с нарушением гормонального баланса.

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