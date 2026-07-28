Як зберегти фрукти та овочі свіжими до шести тижнів: мікробіолог розкрив секрет

Хоча терміни придатності надзвичайно корисні, мікробіолог стверджує, що правильне зберігання продуктів є запорукою максимальної свіжості.

Немає нічого більш дратівливого, ніж виявити, що фрукти та овочі у вашому холодильнику зіпсувалися раніше, ніж слід. На щастя, тепер мікробіолог стверджує, що викидання продуктів може залишитися в минулому — є спосіб продовжити їхню свіжість, пише Daily Mail.

Мікробіолог з Університету Лестера, доктор Примроуз Фрістоун, стверджує, що існує ефективний спосіб зберегти фрукти та овочі свіжими до шести тижнів. За словами експерта, середовище, в якому зберігаються свіжі продукти, може впливати на термін їх придатності, тому терміни придатності не завжди можуть бути точними.

Фрукти та овочі — це живі організми, а тому такі фактори, як вологість, температура, вміст газів у атмосфері, світло, тривалість зберігання та можливе мікробне забруднення, можуть впливати на термін зберігання продуктів. Доктор Фрістоун розповіла, куди слід класти той чи інший продукт, щоб він довше зберігав свіжість.

Відео дня

Фрукти

За словами доктора Фрістоуна, незважаючи на те, що більшість із нас зберігає яблука у вазі на столі, їх слід помістити в холодильник, і на це є вагомі причини. Термін зберігання яблук становить близько тижня при кімнатній температурі та від трьох до чотирьох тижнів у холодильнику.

Ягоди також зберігаються близько тижня в холодильнику, але експерт радить не їсти їх, якщо ви помітите цвіль хоча б на одній з них. Справа в тому, що навіть якщо решта виглядають нормально, цвіль все одно може бути присутньою. Ягоди також зберігаються близько тижня в холодильнику; насправді цвіль невидима і проникає безпосередньо в їжу, поширюючись на сусідні продукти. Експерт зазначає, що мікотоксини, такі як афлатоксин Aspergillus, можуть завдати серйозної шкоди печінці та пов’язані з раком печінки.

До речі, виноград і цитрусові також слід зберігати в холодильнику. Цитрусові зазвичай залишаються свіжими близько тижня при кімнатній температурі та близько місяця в холодильнику. Виноград може зберігатися кілька днів при кімнатній температурі та до двох тижнів у холодильнику.

Залежно від ступеня стиглості бананів, вони можуть зберігатися до тижня при кімнатній температурі. Однак вчені радять зберігати їх окремо від інших продуктів, оскільки банани виділяють велику кількість етилену, який прискорює дозрівання фруктів.

Овочі

Моркву та пастернак, як правило, зберігають у коморі. Але доктор Фрістоун вважає, що їх слід зберігати в холодильнику. Термін зберігання цих продуктів у коморі становить до двох тижнів, а в холодильнику — близько місяця. Однак їх слід зберігати в перфорованих пакетах, щоб повітря могло циркулювати.

Огірки та салат також найкраще зберігати в холодильнику разом із грибами.

Комора

За словами доктора Фрістоуна, є два овочі, які слід зберігати виключно в коморі — це цибуля та картопля. Однак не варто зберігати їх разом. Наприклад, цибуля іноді може зберігатися понад шість тижнів у прохолодному, сухому, добре провітрюваному місці. Картопля також може зберігатися понад шість тижнів у прохолодному, темному, сухому місці.

Інші новини науки